El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y consejero de Educación, Enrique Ossorio, será el nuevo presidente de la Asamblea de Madrid y el consejero de Economía, Javier Fernández Lasquetty, no formará parte del nuevo Ejecutivo autonómico.

Según han confirmado fuentes de la Puerta del Sol, Lasquetty no va a continuar en el puesto «por voluntad propia» y asumirá las competencias de Ossorio hasta la formación del próximo Gobierno el lunes 26 de junio. Además, Lasquetty también se hará cargo de la cartera de Presidencia hasta esa fecha porque el actual consejero, Enrique López, abandonará el Gobierno este próximo miércoles 14 de junio, a petición propia, para volver a su carrera como magistrado.

Enrique Ossorio dimitirá el martes como vicepresidente y consejero de Educación tras ser nombrado presidente de la Asamblea de Madrid, en sustitución de María Eugenia Carballedo. Tras semanas de rumores, se confirma que Ossorio será la nueva máxima autoridad del Parlamento autonómico. Precisamente, interrogado sobre esa posibilidad hace escasos días, el consejero aseguraba que esta nueva legislatura estaría donde quisiera Isabel Díaz Ayuso.

«Yo, como siempre, y de momento me ha ido muy bien, haré lo que diga la presidenta, donde ella considere que yo puedo servir mejor a los madrileños yo estaré ahí donde sea. De momento siempre he actuado de esta manera y me ha ido muy bien a mí (…) A mí me gustará el puesto donde quiera la presidenta que esté», afirmaba.

El consejero de Educación ha sido uno de los más leales escuderos de Ayuso en su tiempo en el Gobierno madrileño y uno de los que más dio la cara por ella en la guerra interna con el ex presidente del PP, Pablo Casado. Tanto fue así que Ayuso le premiaba en junio del año pasado ascendiéndole a vicepresidente.

Ossorio es el consejero del actual Gobierno que más años ha dedicado a la función pública, ha trabajado más de 40 como funcionario y 26 como alto cargo, entre la Administración del Estado y la autonómica. A la Comunidad de Madrid llegó en 1992 y desde entonces ha sido consejero de Economía y Hacienda, viceconsejero y director general.

Por otro lado, ha sido portavoz del Grupo Parlamentario en la Asamblea de Madrid, ha redactado dos veces el programa electoral con el que se presentó Díaz Ayuso a las elecciones autonómicas, y ha trabajado en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

Por su parte, Lasquetty es licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Ha ejercido diferentes responsabilidades, tanto en el Gobierno como en la Comunidad de Madrid, donde estuvo como consejero de Inmigración y también de Sanidad. Fue jefe de Gabinete de Casado, y en la primera legislatura de Ayuso fue consejero de Hacienda y Función Pública.

De esta forma vamos conociendo los primeros movimientos de la revolución que pretende hacer la presidenta en su Gobierno tras alcanzar la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo. Ayuso quiere mantener el mismo número de consejerías para seguir contando con un equipo «pequeño y operativo» y en el que predominará la renovación.

Hasta el momento, está confirmado que no continuarán en sus puestos ni Enrique Ruiz Escudero, que abandonará la consejería de Sanidad para ser senador por designación autonómica, ni Marta Rivera de la Cruz, que como nueva concejal del Ayuntamiento de Madrid abandonará sus competencias en cultura en la Comunidad.

Tampoco continuarán David Pérez y Carlos Izquierdo, consejeros de Transportes y Administración Local respectivamente, que también van a ser concejales en el Consistorio de José Luis Martínez-Almeida. Hace meses ya conocimos que Enrique López se dio de baja del PP para reanudar su carrera como magistrado y que, por lo tanto, tampoco repetiría como consejero. A esa lista de bajas en el Gobierno se suman hoy también Ossorio y Lasquetty.