‘The Telegraph’ pone a Ayuso como ejemplo: «La derecha inglesa podría aprender del caso de Madrid»

El diario británico The Telegraph pone el éxito político de Isabel Díaz Ayuso en Madrid como un ejemplo a seguir para el partido conservador británico. «Nuestro Partido Laborista encontrará poco consuelo en lo que está pasando al otro lado de los Pirineos. Pero nuestro Partido Conservador podría aprender una o dos cosas de lo ocurrido en Madrid», afirma el periodista Daniel Hannan en su artículo dominical. El reportero cuenta que ha pasado toda la semana en la capital de España, donde ha podido conocer de primera mano el fenómeno Ayuso. «Ha logrado que los jóvenes no sean monolíticamente de la izquierda», asegura Hannan en su pieza.

«La derecha está recuperando grandes ciudades. La mayoría de la gente no habla inglés de manera fluida, por lo que han sabido poner una barrera lingüística contra las políticas identitarias que llegan desde Estados Unidos». De esta manera, Hannan explica el auge que el PP ha experimentado en las últimas elecciones municipales y autonómicas, siendo el de Ayuso, según el diario, el «mejor ejemplo de éxito».

Daniel Hannan no escatima, tampoco, en calificativos para Pedro Sánchez. Aunque, en el caso del presidente del Gobierno, las conclusiones son mucho menos alentadoras que las obtenidas sobre la figura de Isabel Díaz Ayuso. «España parecía un lugar donde los antiguos encantamientos aún guardaban un poco de magia. Pedro Sánchez, apuesto y bien hablado parecía representar a la vieja guardias con mítines el 1 de mayo, fuerte vínculos sindicales y con un relato sobre la lucha de clases».

«Todo parecía idílico, pero Sánchez se convirtió en primer ministro porque estuvo dispuesto a hacer algo que ningún líder anterior del PSOE había considerado aceptable: trabajar con los herederos del movimiento terrorista vasco para derrocar a un líder conservador», denuncia en su tribuna el periodista inglés.»Luego presidió una coalición de separatistas y extremistas de izquierda; una especie de alianza loca. Casi de inmediato empezó a perder elecciones: en Galicia, Madrid, Castilla la Vieja, Andalucía y, ahora, en todo el país».

El periodista de The Telegraph asegura que la convocatoria de elecciones no ha sido, para nada, un movimiento inteligente de Pedro Sánchez, sino un parche para evitar revueltas internas. «Sánchez no ha presentado las elecciones generales como una táctica inteligente. Lo ha hecho porque, de lo contrario, sería golpeado por un partido que ha perdido el control de partes del país. Lugares que había mantenido continuamente desde la muerte de Franco».

El diario británico The Telegraph considera que Sánchez no representa ningún ejemplo para los Laboristas, pero sí encuentran en la figura de Isabel Díaz Ayuso un ejemplo para los conservadores. «No, nuestro Partido Laborista encontrará poco consuelo en lo que está pasando al otro lado de los Pirineos. Pero nuestro Partido Conservador podría aprender una o dos cosas. Pasé la mayor parte de esta semana en Madrid, donde realicé algunas encuestas no científicas. Los españoles son más fáciles de entablar una conversación que los británicos, porque no evitan el contacto visual. Así que en las tiendas, en los cafés y en las colas preguntaba por las próximas elecciones».

Hannan concluye el artículo asegurando que, tras su estancia en España, ha podido comprobar que la izquierda española no tiene una previsión nada halagüeña de cara al próximo 23J.