El alcalde más votado de España: «No hay recetas mágicas, la gente te vota si cumples»

El alcalde de Torrejón de Ardoz, Ignacio Vázquez (PP), ha recibido el mayor respaldo electoral de entre las ciudades de más de 100.000 habitantes. Logra el 66,7% de votos, dos concejales más que hace cuatro años, 21 de 27. Este candidato supera a Javier Úbeda (PP), que cosecha el 63,7 % de los votos de Boadilla del Monte y a Abel Caballero (PSOE), que amasa el 60,8% de los sufragios en Vigo. En una entrevista a OKDIARIO, Vázquez expresa que para lograr una mayoría absolutísima «no hay recetas mágicas como en cualquier cuestión en la vida». «Se trata de tener ilusión y mucha capacidad de esfuerzo, pero, sobre todo, cumplir con los compromisos», enumera el regidor.

«No sé cómo se arrasa a Vox y a Ciudadanos. Yo sí que sé cómo se suscita, porque lo hemos vivido durante cuatro legislaturas, un apoyo mayoritario de una población. No hay magia. Nosotros, legislatura tras legislatura, nos hemos presentado con un programa electoral que hemos intentado cumplir siempre», recalca este alcalde, que cuenta con la confianza de Isabel Díaz Ayuso.

Ejecutar los planes es, a ojos de este alcalde de 46 años, «el principal aval con el que uno se puede presentar unas elecciones y los ciudadanos han demostrado, independientemente de su ideología, que nos apoya cuando un gobierno cumple con sus compromisos y demuestra con su trabajo y con el esfuerzo que gobierna para todos». Ve clave «siempre anteponer el interés de la ciudad a cualquier otro, incluso al del propio partido y de uno mismo, que no suele pasar». «Eso se demuestra y lo transmites a los ciudadanos, que, independientemente de su ideología, te votan», agrega Vázquez, que gestiona los intereses de 129.000 torrejoneros. Siente «un inmenso agradecimiento a todos. Y también, cómo no, algo de orgullo, pero sobre todo más responsabilidad».

En este punto, indica que tiene estudiado que hay personas que no son de centroderecha que le han votado. En particular, votantes de Más Madrid. «Cuando tú suscitas un apoyo tan elevado, sabes que hay gente que ideológicamente no es tuya y, aun así, sabe discriminar en el colegio electoral y coger la papeleta de Más Madrid para las autonómicas y la del PP a las municipales. Sacaron 10.500 votos en las autonómicas y casi 4.000 votos en las locales. En esa diferencia de 6.000 votos hay gente que te ha dado su confianza», expone Vázquez.

«Si no lo hubiéramos dado todo, ahora hemos de dar todavía un plus más, desde el primer día, para decirle a todos los ciudadanos que nos vamos a seguir dejando la piel por intentar que entre todos hagamos de Torrejón una ciudad mejor donde vivir y donde cada uno o cada familia pueda alcanzar sus objetivos vitales», agrega.

Su antecesor, Pedro Rollán, saltó a la política nacional como vicesecretario del PP tras ser presidente de la Comunidad de Madrid de forma interina. Sobre si se plantea lo mismo, Vázquez responde: «La verdad es que no, no lo he pensado. Pedro no pensó esas cábalas en su momento. El oficio y la responsabilidad de ser alcalde de un municipio te hace que todos tus esfuerzos y todo tu tiempo, más allá de lo poco que tienes para dedicarlos a la familia y pensar en nada, se requieren para seguir trabajando por tu ciudad».

Vázquez con Isabel Díaz Ayuso.

«Hay proyectos muy interesantes a los que puedo aportar para culminarlos. No me inquieta el futuro en ese sentido. Tengo muy claro, obviamente, que cuando esté convencido de que no soy el mejor para representar a mi ciudad, tampoco voy a ser timorato en decirlo. O cuando se acabe el amor, porque la ciudad decida que ya no debemos estar. Eso va a pasar más tarde que temprano, pero pasará. Hay un aprendizaje con la experiencia de Pedro», expresa.

Y pone en valor al equipo. «No me quiero quitar mérito, ni a mí, ni a Pedro, pero al final el alcalde es el envoltorio de un producto. Uno que se consigue con el esfuerzo y con el trabajo de mucha gente, de un grupo humano. Y la guinda, quien lo envuelve, es el alcalde. Lo que demostramos cuando se fue Pedro es que en este proyecto es importante la cara, pero más importante es ese grupo humano, ese equipo que hace que se puedan cumplir los compromisos con los ciudadanos», concluye.