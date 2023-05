La imagen que acalla las dudas sobre cómo es la relación entre Ayuso y Almeida

El terremoto que vivió el Partido Popular hace ya casi año y medio puso en el ojo de la polémica la relación entre Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida. Presidenta y alcalde, que hasta entonces habían presumido de una relación estrecha más allá de su imbatible tándem político, parecían más distanciados que nunca.

A pesar de que cuando estalló la guerra, Almeida se situó en el ojo del huracán por la implicación de una empresa municipal en el espionaje a la presidenta madrileña orquestado desde Génova, su rápida reacción -fue el primero en convocar una rueda de prensa a primera hora de la mañana del día que salieron publicadas las primeras informaciones sobre el asunto- y su posterior renuncia a la portavocía nacional del PP le mantuvieron al margen de la pugna interna.

Finiquitada la crisis con la salida de Pablo Casado y Teodoro García Egea, ambos mostraron de nuevo públicamente su sintonía. Los partners, como se llaman cada vez que se saludan, lucen hoy una afinidad política inusual y presumen de mantener la mejor relación entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Su incontestable victoria en las elecciones del pasado domingo refuerza un ticket electoral de éxito. Y, como recuerdo y prueba de esa sintonía, Isabel Díaz Ayuso guarda los dos carteles electorales, el suyo propio y el del alcalde, en su despacho de Génova 13.

Un gesto al que, hace sólo unos días, correspondía Almeida, también en OKDIARIO: «Si yo he sido un buen alcalde de Madrid ha sido en gran medida porque la he tenido siempre a mi lado y he aprendido de cómo ha hecho las cosas».