Ayuso: «Derogaría las leyes del sanchismo que son pura ideología»

PREGUNTA.- ¿Qué leyes del sanchismo derogaría?

RESPUESTA.- Muchísimas. Todas aquellas que tienen que ver con pura ideología, que son prácticamente todas, pero hay que ir analizándolas una por una. La Ley de Universidades me parece desastrosa. Por ejemplo, que un profesor titular pueda ponerse al frente de una universidad, en lugar de un catedrático. Cuando yo era universitaria, mandaba la excelencia. La Ley de Bienestar Animal es una aberración que podría acabar con muchas especies de animales y una forma más de controlar al ciudadano. A la Ley Trans hay que hacerle un repaso profundo. Porque no son leyes para atender a personas que necesitan visibilidad o una ayuda extraordinaria, sino que se han hecho desde una posición minimalista y que perjudica a mucha gente. Entonces, una vez que ya están aplicadas, hay que ver en qué pueden mejorarse. La Ley de Familias y sus «categorías» de familia, la que llaman Ley de Memoria Democrática…

P.- ¿Esa la derogaría usted?

R.- Vamos, de lo primero… No sé si lo primero, porque todo es tan importante que no pararíamos, pero tienen que ir todas pronto.

P.- ¿La Ley de Educación?

R.- También. No puede ser que los conciertos y que la libertad de las familias estén amenazadas, ni que haya contenidos ideológicos en tantos libros. En Madrid hemos corregido el 40% y, gracias a ese trabajo, donde antes había perspectiva de género en las Matemáticas, hemos recuperado los océanos o el orden cronológico de la Historia. Pero hay muchísimo más y las familias, con razón, nos lo reclaman. Pero es que no podemos hacer más. Hay que flexibilizar el mercado, bajar masivamente impuestos y también habrá que reformar muchas leyes, como las que dejan impunes los delitos contra el patrimonio natural. Y las personas que cometen graves delitos contra la vida o secuestros no pueden volver a la política.

P.- ¿Usted cree que hay que cambiar la Ley de Partidos para que los terroristas no puedan ir en listas electorales?

R.- Creo que sí, sinceramente. Pienso que muchas personas cometen delitos, cumplen, se rehabilitan y ahí está la segunda oportunidad. Pero una persona que ha sido capaz de acabar con la vida de otra no debería volver a la política, a vivir de lo público. Y creo que así se acabaría también con el terrorismo en muchos lugares del mundo, porque la sociedad queda anestesiada y, con tal de que esto no vuelva, se les sienta en una mesa y se les da cualquier cosa. Creo que hay gente mucho más brillante y con más honradez para estar al frente de pueblos, diputaciones o comunidades autónomas. El que ha utilizado el terror para cualquier fin no sé qué clase de habilitación política puede tener.

P.- ¿Qué haría con la Ley de Eutanasia?

R.- Es muy complicado porque es un asunto tan personal, cómo uno se puede ver en una situación tan dramática y tan dolorosa… y me cuesta saber qué es mejor. Sí tengo claro qué hacemos en Madrid, que es ofrecer los mejores cuidados paliativos para que nunca se sufra y para que la vida se pueda vivir hasta el final. Lo digno es vivir, y vivir con la mejor calidad. Y la Medicina, cuando tiene una calidad como la que tiene en Madrid, es lo que procura. Y tampoco estoy de acuerdo con señalar a los profesionales que no quieren practicarlo, porque no estudiaron para ello. Un médico estudió para prolongar la vida y no puedes obligarle a hacer algo que va contra su propia conciencia.