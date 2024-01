Comprobación Lotería del Niño 2024: busca los números premiados

Este sábado, 6 de enero, se celebra el Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño 2024 y desde el arranque del mismo podrás comprobar los números premiados en la Lotería del Niño: busca aquí cuánto te ha tocado con tus décimos y participaciones con nuestro comprobador online.

El Sorteo de la Lotería del Niño cuenta este año con 55 series y se repartirá un total de 37.920 premios, un número mucho mayor que los premios que se reparten en la Lotería de Navidad. Esto se debe a que, además de tres primeros premios, hay 1.400 premios de 1.000 euros; 5.000 de 400 euros por décimo, las aproximaciones y un total de 20.000 reintegros.

A continuación te explicamos cómo comprobar cuánto te ha tocado en la Lotería del Niño 2024 y qué números tienen premio.

Comprobar Lotería del Niño 2024

Con nuestro comprobador de Lotería del Niño 2024 podrás buscar qué números han tocado en este sorteo extraordinario y cuánto dinero te llevas por décimo jugado. Para buscarlo tan sólo tienes que introducir el número de tu décimo en nuestro comprobador y la cantidad de dinero que has jugado (20 euros por décimo) y pulsas en el botón ‘comprueba tu número’. A continuación nuestra herramienta te dirá si tu número tiene premio en la Lotería del Niño 2024.

Premios de la Lotería del Niño 2024

Estos son todos los premios a los que puedes optar si has jugado al Sorteo Extraordinario de Lotería del Niño 2024.

Primer premio dotado con 200.000 euros por décimo

Dos extracciones de cuatro cifras dotadas con 350 euros por décimo

Cinco extracciones de dos cifras con 40 euros por décimo

Los números cuya última cifra sea igual que la de la segunda extracción especial de una cifra dotado con 20 euros por décimo.

Cuánto se queda Hacienda de la Lotería del Niño

Debes saber que todos los premios de lotería que superen los 40.000 euros tienen que tributar un 20% ante Hacienda, de modo que si te toca el primer premio, dotado con 200.000 euros por décimo, el 20% se aplicaría sobre 160.000 euros y el premio se quedaría en 168.000 euros libres de impuestos.

El segundo premio, dotado con 75.000 euros por décimo, se quedaría en 68.000 euros después de restarle los impuestos que hay que tributar ante la Agencia Tributaria.

El tercer premio de la Lotería del Niño está dotado con 25.000 euros por décimo y, por lo tanto, está exento de pagar a Hacienda al ser inferior de 40.000 euros. De modo que quienes tengan este número recibirán el premio íntegro.

En el caso de los premios compartidos, tendrán el mismo gravamen y los afortunados recibirán el premio ya libre de impuestos una vez que vayan a cobrarlo a su entidad bancaria.

Cómo cobrar la Lotería del Niño

Todos aquellos jugadores que hayan ganado algún premio en la Lotería del Niño 2024 podrán cobrarlo en cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado siempre y cuando el premio no supere los 2.000 euros. En caso de que el premio sea superior a esta cifra, el afortunado tendrá que acudir a una entidad bancaria asociada a Loterías y Apuestas del Estado:

Abanca Corporación Bancaria

Banco Sabadell

BBK

BBVA

CaixaBank

Cajamar Caja Rural

Ibercaja Banco

Kutxabank

Unicaja

Es importante recordar que los premios tienen una caducidad de tres meses y que tienes ese plazo para poder cobrarlo. El décimo en cuestión no debe estar roto ni deteriorado porque si el número no puede leerse no se puede cobrar.