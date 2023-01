¿Cuánto dinero toca con la Lotería del Niño y por qué no hay pedrea?

El día de la magia ya está aquí, el 6 de enero, un día en el que especialmente los peques de la casa se habrán levantado corriendo para ver los regalos que los Reyes Magos han dejado en sus zapatos. La Lotería del Niño es una de las grandes ilusiones en este día de Reyes, y hoy te contamos cuánto dinero te puede tocar y por qué no hay pedrea… ¡sigue leyendo!.

El Sorteo Extraordinario del Niño es el segundo de los sorteos especiales que se realizan con motivo de las fiestas navideñas, un sorteo que genera ilusión sobre todo en aquellas personas que no se han llevado nada en la Lotería de Navidad… un segundo plato que si toca viene de maravilla, ¡por supuesto!.

Estos son los premios de la Lotería del Niño 2023, ¿hay pedrea?

En este Sorteo Extraordinario del Niño se reparten 700 millones de euros en premios de diferentes categorías, siendo el primer premio el más alto, con 200.000 euros para cada décimo. El segundo premio dará a cada décimo 75.000 euros, mientras que con el tercero te llevarás 25.000 euros si tienes un décimo.

Además, hay numerosas extracciones que te pueden dar un pellizco, como dos extracciones de cuatro cifras (350 euros por décimo), 14 extracciones de tres cifras (100 euros por décimo) y 5 extracciones de dos cifras (40 euros por décimo). También habrá premios por aproximaciones, lo que son los números anterior y posterior al primer premio (1200 euros al décimo) y al segundo premio (610 euros al décimo).

También habrá premio para quienes tenga las 2 y las 3 últimas cifras del primer y segundo premio, en cuyo caso se llevarán 100 euros al décimo. También habrá varios reintegros, cada uno con 20 euros para el décimo, ya que es el importe que tiene la compra, y con el premio de reintegro en cualquier sorteo siempre te llevas el mismo importe que has pagado.

¿Hay pedrea en la Lotería del Niño?

Es importante destacar que en este sorteo no hay pedrea como sí la hay en la Lotería de Navidad, ya que se extraen únicamente los números que van a tener uno de los premios, no se extraen todos hasta que salgan los premios. En un bombo, las bolas con los premios, y en otros cinco bombos hay 10 bolas con los números del 0 al 9 en cada bombo para extraer una de cada y componer el número de 5 cifras que se asigna al premio sacado del bombo. Por este motivo, no hay lo que se conoce como pedrea en Navidad.