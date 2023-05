Sánchez usará las listas del 23J para recolocar a presidentes y alcaldes que perdieron el sillón el 28M

El secretario general del PSOE y candidato a la presidencia, Pedro Sánchez, pretende usar las elecciones generales del 23 de julio para recolocar en las listas electorales a varios cargos municipales y autonómicos que perdieron sus puestos en los comicios del pasado domingo. El corto plazo de tiempo que tendrán los partidos para configurar las listas, de apenas 20 días, facilita el asalto de Sánchez a las bases que deberían decidir en primarias, de cara a hacerse con el control del grupo parlamentario. Clave para su supervivencia política en caso de una nueva debacle.

En el entorno del presidente argumentan que la inclusión de algún alcalde o incluso presidente autonómico en las listas, que ya sepa que no va a revalidar el cargo, se debe a una cuestión de «recompensar el trabajo» que han hecho a lo largo de los últimos años. De agradecer la lealtad y la sumisión al líder. Hay varios de los perdedores que, durante sus mandatos, han antepuesto la doctrina de partido a los intereses de las ciudades y regiones que han gobernado. Para no molestar a Ferraz.

Entre las personas que Sánchez se plantea recolocar en las listas tanto al Congreso como en el Senado, explican fuentes cercanas al presidente, hay las todavía presidentas de Baleares y La Rioja, Francina Armengol y Concha Andreu, o los alcaldes de Toledo y Valladolid, Milagros Tolón y Óscar Puente. En el caso del edil vallisoletano, añaden en el equipo del secretario general, incluso podría formar parte de la plantilla de ministros sí logra formar gobierno tras el 23J.

Otros barones que perderán la vara de mando en unas semanas, como el extremeño Guillermo Fernández Vara, el valenciano Ximo Puig o el aragonés Javier Lambán, prefieren no concurrir en las listas electorales y no tenerse que someter al escrutinio de las urnas de nuevo. En el caso de Vara, que este martes explicó en rueda de prensa que si no logra ser investido -algo difícil ya que la derecha suma- abandonará la política tal como avanzó OKDIARIO, el también dirigente de la Ejecutiva Federal volverá a su plaza como médico forense.

Puig y Lambán, sin embargo, no tienen intención ni de jubilarse ni de volver a la actividad privada que hace tiempo que no desarrollan. Los presidentes y secretarios generales del PSOE en la Comunidad Valencia y Aragón respectivamente quieren ocupar una de las plazas de senador autonómico que designa su partido tras la configuración de los parlamentos regionales. Algo con lo que Sánchez está de acuerdo y con lo que no encontrarán demasiada oposición dentro de sus ejecutivas. En el caso de Ximo Puig, no obstante, su entrada en la Cámara Alta obligaría a otro expresidente valenciano como Joan Lerma a dejar su escaño.