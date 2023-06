El delegado del Gobierno en Madrid, el socialista Francisco Martín, afirma que no se ha «expresado adecuadamente» tras haber elogiado a EH Bildu y al resto de partidos separatistas por haber apoyado al Gobierno de Pedro Sánchez. «Pido disculpas a las personas que se hayan podido sentir ofendidas», ha señalado.

«A la vista de las informaciones que se vienen publicando, no me he expresado adecuadamente», ha afirmado Martín este jueves en declaraciones a la Agencia Efe. «Lo que quería es recordar la continua deslealtad con la que las derechas han venido actuando desde el inicio de la legislatura, especialmente en los momentos más complicados», ha apostillado.

Sus declaraciones en el desayuno informativo organizado este jueves por Nueva Economía Fórum han sido las siguientes: «Ya que me pregunta por esos pactos también con Bildu y en esa equiparación que en ocasiones se trata de hacer, yo quiero compartir con ustedes una reflexión personal, pero que no puedo evitar hacer. Y es que esos supuestos enemigos de la patria, esos supuestos enemigos de España a lo largo de estos últimos cinco años han hecho mucho más por todos los españoles, es decir, por España, de lo que han hecho todos los patrioteros de pulsera juntos».

«Esos supuestos enemigos de España han contribuido a salvar miles de vidas de ciudadanos, apoyando el estado de alarma en los momentos más complicados, dignificando la vida de millones de pensionistas españoles, mejorando las condiciones laborales de millones de ciudadanos y ciudadanos, posibilitando unos presupuestos que han materializado todas estas cuestiones», ha sostenido Francisco Martín.

Socios de Sánchez

El delegado del Gobierno en Madrid ha defendido de esta forma a EH Bildu, lo herederos políticos de la banda terrorista ETA que cuenta con 856 asesinatos a sus espaldas. La formación de Arnaldo Otegi ha sido uno de los socios del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Gracias a la formación proetarra, el Ejecutivo ha podido sacar adelante leyes de gran calado como los dos últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE) o la Ley de Vivienda. También apoyaron los estados de alarma

Cabe recordar que el Tribunal Constitucional declaró ilegales los estados de alarma decretados por Sánchez, en los que el socialista pactó con sus socios, entre ellos el loado Bildu por Martín, dar explicaciones a la Cámara Baja sólo una vez cada dos meses durante medio año de restricción de los derechos fundamentales a los españoles.