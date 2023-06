Alberto Núñez Feijóo se ha mostrado muy contundente sobre las críticas que el PSOE está vertiendo sobre el Partido Popular después de que Carlos Mazón haya alcanzado un acuerdo de Gobierno con Vox en la Comunidad Valenciana. Desde Ferraz no dejan de cargar contra los de Génova, pero el líder nacional del PP ha puesto los puntos sobre la íes. Feijóo ha asegurado que el partido socialista es el menos indicado para dar lecciones sobre el tema pactos. «Es un partido que está gobernando con independentistas en Cataluña, que preside la Comunidad de Navarra o tiene alcaldes en otros lugares de Navarra y del País Vasco con el apoyo de Bildu. No tiene ninguna legitimidad para dar lecciones sobre pactos», ha afirmado con rotundidad Alberto Núñez Feijóo en la entrevista que ha mantenido con Federico Jiménez Losantos este miércoles en EsRadio.

El líder del PP ha aprovechado su intervención para denunciar que el PSOE se ha negado por completo a aceptar la propuesta que Feijóo lanzó antes de que comenzará la campaña electoral del 28M: que gobierne la lista más votada. «El Partido Socialista nos ha dicho que no a que gobierne la lista más votada. No, en ningún caso», ha explicado el todavía jefe de la oposición. Una cerrazón socialista que condiciona el contexto al que se enfrenta el PP durante las próximas elecciones generales según el propio Feijóo.

«En este momento, el contexto es: si el Partido Socialista pierde las elecciones y el Partido Popular no saca mayoría absoluta, hay que repetirlas porque el PP no puede pactar con nadie», ha lamentado Alberto Núñez Feijóo quien ha asegurado que no parece una actitud «muy democrática» por parte de Ferraz.

El presidente nacional del PP no ha dudado en incidir en lo irónico que resulta que un partido como el PSOE sea quien se dedica a dar lecciones al resto sobre el tema de pactos postelectorales. «Ha pactado con el populismo de izquierdas más radical de Europa, que es el Partido Comunista. Ha pactado con Izquierda Unida y con el populismo de Podemos, Sumar etc», ha enumerado Alberto Núñez Feijóo quien ha reivindicado que el partido socialista es la formación «menos legitimada» para dar lecciones sobre pactos.