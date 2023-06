El desembarco de ex dirigentes y ex cargos públicos de Ciudadanos en las listas del PP a las elecciones generales del próximo 23 de julio abona la tesis de que el ex jefe económico de los naranjas, Luis Garicano, acabará gestionando un ministerio en el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo si el actual líder de la oposición consigue llegar a la Moncloa.

Aunque Garicano lleva semanas vinculado a la nueva fundación del PP, Reformismo21, con la que colabora mientras ejerce de profesor en la Universidad de Columbia (Nueva York), la incorporación de ex compañeros suyos en Cs a las listas populares, algunos de su círculo más próximo, anticipa que el ex eurodiputado formará parte previsiblemente de un Gobierno Feijóo ocupando un puesto de alta responsabilidad en caso de que Pedro Sánchez sea derrocado. Un ministerio que sería del área económica, con manejo de fondos europeos, como el de Industria y Energía o el de Fomento.

Por ejemplo, fuentes parlamentarias consultadas por OKDIARIO revelan que la inclusión de la ex diputada de Ciudadanos por Burgos, Aurora Nacarino-Brabo, como número 14 de la lista del PP por Madrid, justo por detrás del economista Pablo Vázquez, presidente de la fundación Reformismo21, y con muchas opciones de salir elegida, «no es baladí». «Nacarino es una persona de la máxima confianza de Garicano», señalan las mismas fuentes, que auguran a esta politóloga -muy activa en redes sociales- un puesto en la comisión parlamentaria de la cartera que pueda asumir el ex responsable de Economía de Cs o bien la sitúan acompañando a su mentor en el ministerio que le confiaría Feijóo.

Garicano, Vargas Llosa y Aurora Nacarino. (Foto: Cs)

Tanto Garicano como Nacarino y Toni Roldán, entre otros, precisan las fuentes citadas, se posicionaron en su día en contra de la estrategia de Albert Rivera de choque frontal con el PSOE de Pedro Sánchez. También lo hizo Ignacio Prendes, que fue diputado de Cs por Asturias y vicepresidente primero de la Mesa del Congreso de los Diputados, donde tuvo como asistente a Pedro Herrero, ex responsable de Organización de UPyD en Asturias, conductor del podcast Extremo Centro y hoy también asesor en Génova de un alto cargo de la dirección nacional del PP.

Con Toni Roldán

En abril de 2021, estos ex diputados de Ciudadanos, junto a personalidades del mundo académico, jurídico y financiero y la Fundación Joan Boscà, lanzaron España, Juntos Sumamos, una plataforma cívica concebida para superar la «polarización» política y promover reformas pendientes.

Precisamente, este mismo jueves el rey Felipe VI recibió en el Palacio de La Zarzuela al jurado del ‘Premio 15 de junio’, que promueve España, Juntos Sumamos y que ha recaído en su tercera edición en Cristina Cuesta Gorostidi. Entre los miembros del jurado estaban Nacarino, Prendes y Toni Roldán, otro ex diputado de Cs muy crítico con Rivera, discípulo también de Garicano e hijo de Santiago Roldán, economista ya fallecido del PSC.

Nacarino, Prendes y Roldán con el Rey y más miembros de ‘España, Juntos Sumamos’. (Foto: Casa del Rey)

Otros ex compañeros de Ciudadanos con los que coincidirá Garicano en Madrid si asume tareas ministeriales en un Gobierno de Feijóo serían la número 2 de la lista del PP por Madrid, Marta Rivera de la Cruz, con la que ya coincidió en la Ejecutiva de Ciudadanos, o la número 3 del PP por Alicante, Julia Parra Aparicio, ex vicepresidenta naranja de la Diputación provincial.

Con Julia Parra y Carlos Mazón, presidente de la Diputación de Alicante, líder del PP valenciano y próximo jefe de la Generalitat, se reunió Garicano en abril de 2021 en calidad de vicepresidente de Renew Europe y jefe de la Delegación de Ciudadanos en Europa para abordar asuntos relacionados con los fondos europeos de recuperación.

También como vicepresidente de Renew Europe fue recibido Garicano por el propio Feijóo en su despacho de la Xunta de la Galicia en diciembre de 2020 para tratar sobre cuestiones de la reactivación económica y diferentes herramientas puestas en marcha por la Comisión Europea. El catedrático de Economía y Estrategia -lo ha sido en la Chicago Booth Business School y en la London School of Economics- se vio con Feijóo, según explicó el Ejecutivo autonómico, por su responsabilidad como negociador de los fondos comunitarios en representación del partido liberal europeo. Fue un encuentro público de dos políticos que se conocen desde hace años y que se caracterizan por un gran liderazgo para conformar equipos.

«No miramos el pedigrí»

Entretanto, el vicesecretario de Organización Territorial del PP, Miguel Tellado, ensalzó este jueves el proceso de «normalidad habitual» con el que el PP ha elaborado sus listas frente «a la purga y la guerra de guerrillas» de las de Pedro Sánchez. En el caso concreto de la candidatura por Madrid al Congreso, Tellado dijo que representa «a la sociedad española, lo que queremos ser, un partido abierto y grande que supera sus propias fronteras». «No miramos el pedigrí de nadie», sino que sean personas «con talante y talento», declaró en Rne.

Asimismo, otros ex miembros de Cs que forman parte de las listas del PP a las generales del 23J son Ignacio Martín Blanco, número uno por Barcelona al Congreso; Josep Huguet, cabeza de lista por Tarragona a la Cámara baja; Ruth Goñi, número dos por Navarra al Senado, y Alfonso Sánchez, cabeza de cartel por Gerona también a la Cámara alta.