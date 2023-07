En otro ejercicio de transparencia, el silencio y la discreción marcarán las negociaciones entre el PSOE y Junts, pasando por Bildu. Los abertzales se han mostrado encantados con esta estrategia, y especialmente optimistas con el sentido del voto de los de Puigdemont ante una posible investidura de Pedro Sánchez. «Todavía faltan muchos meses. Junts irá moldeando o modulando» su postura ante la investidura del líder del PSOE, defiende Mertxe Aizpurua, diputada nacional de Bildu. «Lo que espero, por el bien de todos, es que las cosas se hagan con responsabilidad y con discreción, en silencio y como es debido», avisan los vascos. Al menos, ya se ha encontrado un primer punto en común con el PSOE. Félix Bolaños, en plena sintonía con los de Otegi, ha confirmado que el Gobierno seguirá para investir a Sánchez la misma fórmula que hasta ahora: «discreción en las negociaciones y publicidad en los acuerdos cuando se logren».

Unas negociaciones que el PSOE pretende abordar sin ninguna prisa, por lo que se podrían dilatar en el tiempo. Sobre todo, porque son muchos actores los que deben llegar al entendimiento. Para seguir en la Moncloa, Sánchez necesita reeditar un Gobierno ‘Frankenstein’ para el que necesita el apoyo expreso de Sumar, Bildu, ERC, PNV, BNG y, por ahora -a falta del voto CERA- la abstención de Junts. Los abertzales han vuelto a poner sus votos a disposición del PSOE si «fueran necesarios» para evitar el «enorme riesgo» que supondría una nueva convocatoria de elecciones generales.

La buena sintonía de la formación de Otegi con la de Puigdemont podría allanar el camino. «Existe una muy buena relación con Junts, pero no les tenemos que decir lo que deben hacer. Yo no me atrevería y, además, no es mi papel y no creo que deba hacerlo. Cada uno toma sus decisiones», ha asegurado Aizpurua en este sentido.

Otro de los puntos en común que PSOE y Bildu han encontrado entre sí es la dura crítica hacia Feijóo, el ganador de las elecciones generales. Para Bildu, el líder del PP «puede decir lo que quiera, pero si sacamos la calculadora, los números no dan. Puede vestir los resultados como quiera». Bolaños, por su parte, considera que el PP trata de «esconder su fracaso» en las elecciones generales del pasado domingo y está entretenido en fingir que Feijóo puede tener una investidura. «Feijóo se encuentra en una terrible soledad, sólo acompañado por la ultraderecha más extrema».