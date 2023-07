Teresa Rodríguez vuelve a señalar a Pablo Motos en un vídeo: «Si te cabrea, vota a Adelante Andalucía»

El partido que lidera Teresa Rodríguez ha vuelto a poner en la diana a Pablo Motos, ahora con motivo de las elecciones generales. Adelante Andalucía ha reclamado en un vídeo de cara al 23J el voto de todos aquellos que se «cabrean» cuando se «ríen» del acento andaluz, imágenes que acompañan con unas palabras de Motos en El Hormiguero.

Los ataques al presentador desde la formación son frecuentes. Meses atrás, aprovechando una campaña del Ministerio de Igualdad denunciando la violencia machista, Teresa Rodríguez proclamaba el 25 de noviembre como «día mundial de meterse con Pablo Motos», remarcando que, aparte de «machista», tiene «un problemilla con el andaluz».

La portavoz nacional de Adelante Andalucía hacía referencia a una pregunta de Motos a Roberto Leal, entonces flamante presentador de Pasapalabra: «Lo del acento andaluz, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a suavizar, lo vas a dejar…?».

En junio, la ex diputada andaluza cargaba contra Madrid, el centralismo y la escasa repercusión de Andalucía más allá del sur de España, críticas que salpicaron de nuevo al presentador de El Hormiguero por sugerir en su programa al humorista malagueño Manuel Sarriá que hablara «bien el castellano» y no aspirara las -s.

Teresa Rodríguez también arremetió recientemente contra Canal Red -la televisión de Pablo Iglesias- y contra TV3 por imitar el acento andaluz en antena. «Tanto malaje molesta a la vista y hace mala digestión», dedicó a los primeros, mientras que con la televisión pública catalana, a quien acusó de «andaluzofobia», fue más severa: «Imita el acento de tu puñetero pare».

👉 Si piensas que es hora de que Andalucía exista. ¿Has pensado que a lo mejor eres de Adelante Andalucía? 🤯 Este 23J #VotaAdelanteAndalucía pic.twitter.com/YFZWrKmGOm — Teresa Rodríguez – Adelante Andalucía ۞ (@TeresaRodr_) July 20, 2023

El vídeo publicado este jueves en las redes sociales de Teresa Rodríguez alentando al voto para Adelante dice así: «Si te cabrea cuando se ríen de nuestro habla. Si te da coraje que nunca hablen de Andalucía. Si te ilusionaste, pero al final… ná. Si sabes que los datos de precariedad no son meteorología. Pero también, si el Día de Andalucía te entra ese orgullo que tú y yo sabemos. Si te emocionas cada 8M. Si con la huelga del metal pensaste que ya era hora. Si los fachas, más que miedo, te dan ganas de plantarles cara. Si sabes que lo mejor es siempre la gente corriente. Si sabes que Andalucía necesita una voz propia. Si no quieres volver atrás, pero aspiras a más. Mucho más. Entonces, a lo mejor eres de Adelante Andalucía y aún no lo sabes».