La candidata de Adelante Andalucía a la presidencia del Gobierno por Cádiz de, Pilar González, ha denunciado que se hable del «sur» para referirse a la comunidad andaluza, ya que entiende que esto supone poner a Madrid en el centro del mapa político.

Las redes sociales no han tardado en replicar a la ex senadora y ex líder del Partido Andalucista, evidenciando que la región es simplemente el sur de la península ibérica, al igual que Cantabria son el norte y la Comunidad Valenciana es el este. No de Madrid, sino de España.

Pilar González publicaba este pasado lunes un mensaje en sus redes sociales defendiendo su postura. «A ver si se entiende: en el mapa, Andalucía está al sur de Madrid, por eso quien habla de Andalucía como ‘el sur’ es que tiene su centro en Madrid. Para nosotras, Andalucía no es un punto cardinal ni el sur de nada, es el centro de nuestro trabajo político», recalcaba la candidata de Adelante, nacida en Mérida.

«El norte (septentrión) es el principal de los puntos cardinales. De hecho, la vía que articulaba los campamentos y las ciudades romanas era el cardo (de ahí cardinal) y se trazaba de norte a sur. Cuando se pierde el norte, se está desubicado sin remedio. El este (oriente) señala la salida del Sol, de ahí viene orientación, estar orientado. El oeste (occidente), por su parte, indica el punto en el que se pone el Sol en su aparente movimiento. El sur es un punto cardinal menor. El sur (austral) es lugar del Sol al mediodía. Gráficamente se representa en la parte inferior de los mapas, porque los mapas no son lo mismo que territorios. En las tierras meridionales, donde la luz habita, las sombras están en el eje norte-sur. Somos Andalucía», argumentaba la ex secretaria general del Partido Andalucista.

— Pilar González ۞ (@Pilaresdiferent) June 26, 2023

Las réplicas a su teoría no han tardado en llegar. «Me va a disculpar, pero Andalucía no está al sur de Madrid, sino de España. Madrid está en el centro de España, Asturias en el norte de España, la Comunidad Valenciana en el este y Extremadura en el oeste de España. Es fácil de asimilar sin caer en ‘complejines’ absurdos», le han respondido en redes sociales.

«Geográficamente hablando, Andalucía se encuentra en el tercio sur de España y al sur de Europa. Se puede criticar el centralismo madrileño, pero no se puede negar lo obvio», añade otro comentario.

«Andalucía es el sur de España, no solo de Madrid. Los andaluces somos del sur, no es algo subjetivo, es una realidad, y muy orgullosos que estamos», remarca una andaluza, mientras que otro usuario agrega que «en Tarifa está el punto más al sur de España y Europa… pero nada, cambiamos Madrid de sitio». «Al sur de Madrid, al sur de Cantabria, al sur de Castilla la Mancha, al sur de Europa, al sur de Occidente… ¿Desde cuándo la categoría ‘al sur’ se vive como peyorativa?», se preguntan. «El sur no sé, pero el norte lo has perdido», zanja otra usuaria.