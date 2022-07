Una senadora de Adelante se apunta al «andalûh»: «An publicao oy un artículo con nuêttro trabaho»

Pilar González Modino, senadora de Adelante Andalucía (coalición liderada por Teresa Rodríguez), ha compartido este domingo un tuit en sus redes hablando en «andalûh». «Lô amigô de @andalugeeks çon protagonîttâ de êtta notiçia en El País. A poquito a poco, larga bida a la Epa», ha señalado en redes, compartiendo otro tuit que dice así: «An publicao oy un artículo en @elpaissemanal ediçión papêh con nuêttro trabaho como ehe çentrâh. #Andalûh».

A poquito a poco, larga bida a la Epa https://t.co/uqFdNlMFSr — Pilar González ۞ (@Pilaresdiferent) July 10, 2022

No es la primera vez que la formación de Teresa Rodríguez apoya este «idioma». En septiembre del año pasado, Ángela Aguilera, portavoz de Adelante Andalucía en el Parlamento autonómico, era cuestionada por OKDIARIO Andalucía sobre si consideraba realmente el andaluz un idioma… y terminó comparándolo con el euskera.

Aguilera defendía su postura esgrimiendo que «la lengua es un ser vivo. Es un ente vivo. Eso dicen los lingüistas. Es algo que está en permanente desarrollo». «A mí lo que me llama la atención es la reacción de determinados sectores o determinadas personas ante un hecho que es sencillamente una importante e interesante iniciativa por parte de unos lingüistas andaluces de establecer un código lingüístico de representación fonética y fonológica de una lengua que se habla y que está viva, que es el andaluz», continúa Aguilera, que considera, por tanto, que el andaluz como idioma es «absolutamente interesante desde el punto de vista lingüístico y desde el punto de vista político».

«Que el pueblo andaluz quiera expresar un código escrito o normativo en la lengua en la que habla me parece una cosa normal», ha insistido Aguilera, que advierte de que también le parece «normal que otros idiomas hayan tenido que sufrir un proceso de estandarización para ser idioma». Y ahora es donde viene la curiosa, por no decir otra cosa, comparación: «Les recuerdo, por ejemplo, que el euskera es un idioma, es una lengua, que tuvo que ser normatizada para que pudiera ser utilizada como lengua oficial. Y eso me parece correcto y me parece bien».