La podemita Isabel Franco, secretaria política de Podemos Andalucía y diputada de Unidas Podemos, ha decidido reivindicar el idioma andaluz y se ha puesto el perfil de sus redes sociales en este presunto idioma que se ha inventado la izquierda nacionalista de esta comunidad.

Isabel Franco se presenta ahora en sus redes sociales como «Andaluça. Çecretaria política de @Podemos_AND. Diputá de UNIDÂ @PODEMOS

por Çebiya. Mâttêh en Trabaho y Empleo. Ebaluaçión de Políticâ Públicâ». Dado que no hemos encontrado a nadie que haya estudiado filología andaluza, suponemos que quiere decir: «Andaluz. Secretaria política de Podemos Andalucía. Diputada de Unidas Podemos por Sevilla. Máster en Trabajo y Empleo. Evaluación de Política Pública». O algo así.

Y es que la izquierda está muy reivindicativa con el asunto. Este mismo miércoles OKDIARIO Andalucía preguntaba a Ángela Aguilera, de Adelante Andalucía, si realmente consideraba que el andaluz es un idioma. Su respuesta, a grandes rasgos, es que tanto como «el euskera». Sí, sí. Llegó a comparar el andaluz con el euskera.

«Que el pueblo andaluz quiera expresar un código escrito o normativo en la lengua en la que habla me parece una cosa normal», señalaba Aguilera en rueda de prensa, en la que advirtió de que también le parece «normal que otros idiomas hayan tenido que sufrir un proceso de estandarización para ser idioma». Y ahora es donde viene la curiosa, por no decir otra cosa, comparación: «Les recuerdo, por ejemplo, que el euskera es un idioma, es una lengua, que tuvo que ser normatizada para que pudiera ser utilizada como lengua oficial. Y eso me parece correcto y me parece bien».

Pero fue la senadora por Adelante Andalucía, Pilar González, quien avivó el fuego de la polémica al tener la feliz idea de escribir un mensaje en andaluz para hacer una defensa de la lengua andaluza.

González exponía que «el andaluz es nuestra lengua natural. Y no es inferior a ninguna otra lengua del estado. Lo hablamos sin complejos. Y tenemos, además, lingüistas andaluces con propuestas para una ortografía. PD: la cita del nacionalismo lingüístico español/castellano es de Moreno Cabrera».