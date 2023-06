Teresa Rodríguez atiza a Iglesias por reírse del acento andaluz y luego borra el tuit: «Tanto malaje…»

La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha cargado este viernes contra el que fuera su líder, Pablo Iglesias, y contra su televisión, Canal Red, por imitar el acento andaluz en un mensaje difundido en sus redes sociales. «Perroxanche, grasiah por tanto feminismoh», titulan un vídeo en el que comentan una palabras del presidente del Gobierno sobre el Ministerio de Igualdad.

La andalucista Teresa Rodríguez no se ha mordido la lengua y ha atizado al ex secretario general de Podemos: «No pasa nada, eh. Podemos superarlo. Pero por favor, si vais a usar nuestro acento con connotaciones negativas (¡¡¡qué hallazgo del humor!!!), con un poquito menos de malaje. Tanto malaje molesta a la vista y hace mala digestión». La ex diputada andaluza ha borrado el comentario poco después.

La burla de Canal Red ha desatado también una oleada de críticas en redes sociales. «Como los fascistas, odiáis a Andalucía y a los andaluces», «reíros del acento de vuestra santa madre», «esto es andalufobia» o «este tuit huele a meseta» son algunos de los comentarios de usuarios indignados con el canal de televisión de Pablo Iglesias.

«Lo de utilizar el acento para dejar claro que pensáis que toda la gente que hablamos con él somos retrasaos… ¿a qué clasista inculto se le ha ocurrido?», se preguntan. Otro usuario señala de forma irónica: «¡Seguid así! Llegaréis lejos, tanto o más como Podemos ahora…».

Cabe recordar que Teresa Rodríguez, que renunció a finales del pasado año 2022 a su escaño en el Parlamento andaluz para reincorporarse a su plaza como profesora en un instituto de Puerto Real (Cádiz), va de número dos en las listas de Adelante Andalucía al Congreso por la circunscripción de Cádiz. El ya ex alcalde gaditano, José María González ‘Kichi’, pareja de Teresa Rodríguez, ocupará el número tres. Ambos anunciaron hace apenas seis meses que dejaban la política para centrarse en la docencia.