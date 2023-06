Iglesias necesita más donaciones para su TV: ultimátum a sus seguidores para que se rasquen el bolsillo

A Pablo Iglesias no le llegan las suficientes donaciones para sostener con comodidad su canal de televisión. Tras una campaña inicial en la que se apuntó mucha gente, ahora se topa con que no pagan las cuotas. En este punto, Manu Levín, director de contenidos del proyecto audiovisual y ex asesor de Iglesias en el Gobierno, ha enviado un correo electrónico a esos seguidores que se registraron en su día exigiendo el dinero con una «fecha límite». El aviso lo lanzaron el sábado y ha acabado este martes.

«Hola, es tu momento, te necesitamos para romper el bloque mediático y construir un espacio combativo para defender derechos y libertades. Únete a Canal Red ahora», arranca el mensaje. A continuación se traslada el mensaje «Comprueba tus datos» y plasman los datos que ya cedió el usuario en un formulario inicial. Por defecto fijan una cuota de «12 euros al mes», aunque se puede incrementar. Acaban con el mensaje: «Estado: pendiente. Fecha límite: 19/06/2023».

Iglesias, de esta forma, redobla la presión sobre sus seguidores para que se rasquen la cartera. En cada vídeo que publica en su canal de YouTube hace una larga mención a que necesitan donaciones para combatir a los medios de comunicación tradicionales. Ahora, a través del email también solicitan fondos.

Cabe recordar que este proyecto audiovisual junto al empresario catalán Jaume Roures ya se vislumbraba en la etapa de Iglesias al frente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Tras salir de la política a consecuencia de la victoria de Isabel Díaz Ayuso el 4M, empezó a presentar el programa La Base en Público TV. Posteriormente, creó el canal de televisión diciendo que se desvinculaba por completo del magnate troskista. Primero aparecía su hija al cargo, Teia Roures Cervera, como responsable, aunque finalmente Iglesias consta como administrador único.

Este canal se ha convertido en un altavoz de Podemos, que, como partido político, también se ha dirigido a sus militantes para que colaboren económicamente con Pablo Iglesias. Día a día, lanzan pullas constantes a Yolanda Díaz y a defender a Irene Montero, que ha quedado fuera de las listas de Sumar. Todos los programas incluyen críticas indirectas a la actual vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo.

Otro que se lleva los dardos de los tertulianos es Íñigo Errejón. Por ejemplo, Rafa Mayoral, diputado de Podemos, ha descalificado al dirigente de Más Madrid como «ese chico de Madrid que nunca ha hecho nada por la clase trabajadora, que no se le conoce ninguna victoria». El parlamentario morado que perderá su escaño el 23J ha lamentado que Errejón se sitúe por delante en la lista de Díaz que su compañera Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos.