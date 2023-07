Resignación en el PSOE tras la derrota de Sánchez: «Menos mal que Feijóo no aceptó los seis»

De madrugada, este lunes, eran muchos en el PSOE los que celebraban que Alberto Núñez Feijóo no hubiera aceptado los seis debates cara a cara que le propuso Pedro Sánchez tras la convocatoria electoral. Y eso que en el arranque del único que se ha celebrado, en Atresmedia, el secretario general del PSOE se lo reprochó a su principal rival. Y es que el comentario más repetido entre dirigentes y asesores socialistas era que «menos mal que Feijóo que no aceptó los seis que propuso Sánchez». En otro análisis que coinciden varios es en que el papel del presidente ha sido «un desastre».

El cara a cara entre los candidatos del PSOE y el PP pretendía dar luz a los indecisos que, a 13 días de las elecciones generales, todavía no tienen decidido su voto. Para seducirlos a ellos, en especial a una bolsa de 400.000 votantes útiles en distintas provincias que están entre el PSOE y el PP, se habían preparado los equipos de ambos candidatos. Pero como mínimo en el caso de los socialistas, la actuación y actitud de Sánchez no ha surtido demasiado efecto. Fuentes del PSOE, pese a vender en público como es habitual que su candidato ha ganado el debate, reconocen que Feijóo «lo ha arrollado». Aunque en Moncloa han dedicado cuatro días a prepararlo.

El equipo del presidente del Gobierno era consciente de que el líder de la oposición no le pondría las cosas fáciles. «Tiene mucha más experiencia» que él, por los 13 años que ha presidido con varias mayorías absolutas la Xunta de Galicia. Pero no se esperaban que el cara a cara fuera a ser «tan desastroso» para sus intereses electorales. En el entorno del secretario general del PSOE reconocían, al término del debate, que «no esperábamos tanto». Y hablan directamente de «un golpe duro». «Suerte que Feijóo no aceptó los seis debates que proponíamos», bromeaban con cierta preocupación.

En Ferraz asumen que «en los próximos días» se verá en los trackings internos de los partidos y los de los medios de comunicación «que nos aventaja un poco más». El problema de credibilidad que tiene Sánchez, y que sus colaboradores más cercanos hace meses que tenían detectado como una debilidad electoral, «se ha hecho más visible en el cara a cara». «No hemos sido capaces de vender nuestra gestión y nos hemos dejado llevar por el barro» lamentan en el PSOE. «Feijóo ha transmitido más confianza» opinan tras ver el debate.

El director de gabinete de la Presidencia Óscar López, el principal responsable de un equipo de más de 20 personas que han estado preparando el debate para Pedro Sánchez, ha sido el que ha acompañado al jefe del Ejecutivo en el plató. Y durante la pausa publicitaria López le ha recomendado «más agresividad» para «plantar cara» a Feijóo. Y eso se ha visto a medida que el cara a cara iba avanzando. No sólo con las palabras. También con los gestos de un Sánchez que, según personas muy cercanas a él, «se ha demostrado demasiado nervioso» en algunos momentos. Algo que es letal para un político en un debate de estas características.