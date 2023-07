A simple vista parece una cuenta de Twitter más de esas que gestionan los fans. El protagonista, en este caso, no es otro que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La cuenta se llama @pdrsnche (Mr. Handsome), que traducido al español significa «señor guapo». Una adulación en toda regla de la figura del jefe del Ejecutivo, con más de 34.300 seguidores, que gestiona directamente Montserrat Gusano, una persona que estuvo a sueldo de Ferraz y que actualmente cobra del Congreso de los Diputados como asistente de la portavoz adjunta, Isaura Leal. Todo con todos los recursos del partido a su disposición.

La historia comienza a mediados del año pasado cuando una vecina de Ponferrada empezó a gestionar dicha cuenta de manera altruista. Su objetivo, según los que la conocen, era llegar rápidamente a ojos del Palacio de La Moncloa y del presidente. Con el objetivo de pasar a colaborar con el equipo de Sánchez. Pero Ferraz intercedió antes y la captó para trabajar en el área de Comunicación del partido, pagándole un sueldo para seguir llevando la cuenta. A partir de entonces es cuando se hace cada vez más viral, va ganando más seguidores y tiene más repercusión incluso en los medios.

Fueron en verano de 2021 la vicesecretaria general del partido Adriana Lastra, la primera que entabló contacto con ella a través de los mensajes directos de la red social, y la entonces directora de Comunicación del partido, Maritcha Ruíz Mateos, decidió ficharla. Así lo han confirmado fuentes del partido a este periódico que destacan que «es una crack». La tuitera, pues, pasaba a tener un sueldo -que ahora pide que se lo aumenten- para gestionar una cuenta que únicamente alaba a Pedro Sánchez.

Con un gran manejo de los vídeos y las fotografías, cabe tener en cuenta que la persona que gestiona la cuenta tiene a su disposición la maquinaria de Ferraz, la cuenta de @pdrsnche se ha convertido en un auténtico fenómeno en las redes sociales en muy poco tiempo. Su gestora incluso ha dado entrevistas, desde el anonimato, sin revelar que está a sueldo del partido que dirige Mr. Handsome.

Algunas de las publicaciones de la cuenta, como un vídeo colgado el pasado 2 de noviembre y que está fijado en el perfil, en el que afirma que «mi género porno favorito es Pedro Sánchez en Bruselas y no lo sabía», tiene con más de 670.000 reproducciones, 2.300 retuits y 7.500 me gustas. Unas cifras que no están nada mal para contenido político.

Tras unos meses a sueldo de Ferraz, Gusano fue nombrada asistenta del grupo parlamentario socialista a propuesta de la secretaria general del grupo, Rafaela Crespín, cargo del que fue cesada el 31 de mayo. El 4 de noviembre de 2022 volvió a ser nombrada para el mismo puesto, en este caso a propuesta de la portavoz adjunta del PSOE, Isaura Leal. Pese a cobrar de las Cortes Generales, presta la mayoría de sus servicios al partido y en concreto a la cuenta @MrHandsome.

La revelación que hace OKDIARIO de que tras esta cuenta de Twitter que idolatra a Pedro Sánchez está una persona a sueldo de Ferraz, cuya gestión básicamente se reduce a gestionar este perfil, deja al descubierto también el uso que hace el PSOE de las redes sociales. Tal como explicó este periódico tiempo atrás, de forma periódica, es habitual que varios troles -generalmente chicas jóvenes, con fotografías sacadas de internet y perfiles similares- insulten a los profesionales de los medios de comunicación que siguen al Gobierno y al PSOE. Una campaña completamente orquestada de la que Ferraz siempre ha tratado de desvincularse.