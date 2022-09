La ex vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha arremetido contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras afirmar que los socialistas «alegaron un embarazo para cesar a una de las más altas responsables del PSOE», en alusión a Lastra. «Hay que ser machista, retorcido y mala persona para utilizar la decisión personal de una mujer e intentar hacerle daño al presidente. Mi decisión es mía, de nadie más, respétala, machista», ha afirmado la ex dirigente socialista para responder a Feijóo.

Adriana Lastra presentó su dimisión el pasado 18 de julio como vicesecretaria general del PSOE alegando que se habían producido «cambios importantes» en su vida personal que le exigían «tranquilidad y reposo», en alusión a su embarazo. OKDIARIO informó de que su dimisión se produjo después de que el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, perdiese su confianza en ella. «Lastra era y se creía la reina de Ferraz», aseguraron a este periódico fuentes cercanas al PSOE.

Este viernes, Alberto Núñez Feijóo ha participado en un acto del PP en Alcalá de Henares (Madrid), en el que también ha estado presente la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Feijóo ha censurado durante su discurso los ataques que se lanzan desde el Gobierno de Pedro Sánchez contra Ayuso. «Resulta curioso que el mismo Gobierno que presume de ser el más feminista, recurre siempre al menosprecio, al insulto y a la difamación de una mujer libre que se presenta libremente a las elecciones y es elegida presidenta de la Comunidad de Madrid», ha indicado el líder del PP.

Acto seguido, ha recordado la dimisión de Adriana Lastra, asegurando que se produjo alegando su «embarazo». «Aunque realmente no debemos sorprendernos porque estos supuestos feministas alegaron un embarazo para cesar una de las más altas responsables del PSOE», ha apostillado Feijóo en su intervención. Lastra le ha contestado con un mensaje en las redes sociales llamándole «machista, retorcido y mala persona».

Insultos

La diputada socialista se suma a la catarata de insultos que el PSOE lleva dedicándole a Feijóo en los últimos meses. Unos insultos que forman parte de una estrategia ordenada desde Moncloa debido al batacazo electoral que pronostican las encuestas en los próximos comicios. «Tontopollas», «veleta», «vago», «mentiroso» o » ignorante» son algunos de los insultos que le han dedicado dirigentes y militantes socialistas.

Por su parte, la ministra de Hacienda, y Función Pública, María Jesús Montero, ha sacado a relucir este viernes su lado más racista para atacar al presidente del PP. Con un vergonzoso intento de chiste sobre los africanos, ha criticado que la oposición se oponga a las medidas del Gobierno de Sánchez.

«Feijóo es el señor Mopongo. No es que venga de África, es que ponga usted una propuesta que yo me opongo. Da igual lo que tú digas, que yo me opongo. No estoy de acuerdo, no importa si beneficia a la mayoría de los ciudadanos, yo me opongo», ha afirmado en el acto en el que ha participado en Mérida (Badajoz) junto al alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna, y a Guillermo Fernández Vara.