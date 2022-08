Sánchez ordena recrudecer los ataques contra Feijóo en otoño: «Vale todo»

Alberto Núñez Feijóo es el enemigo. Su ascenso en todos los sondeos, que desde hace unas semanas evidencian un cambio de tendencia dejando al PSOE en segunda posición, genera preocupación en Moncloa y en Ferraz. Tal es así que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado la orden de recrudecer la campaña de «acoso y derribo» contra su principal rival que los ministros vienen ya ejecutando desde las últimas semanas.

Los cargos del Gobierno han salido en tromba, sin titubeos, a ensañarse con el jefe de la oposición, con insultos que van desde «vago», a «mentiroso» o «incompetente». Descalificativos sin fin que no tienen más objetivo que frenar el imparable ascenso de Feijóo en todas las encuestas. La campaña, que se puso en marcha después de la remodelación de la dirección socialista, tendrá su segunda parte en el nuevo curso político. Sánchez quiere que los ministros se vuelquen en confrontar de manera directa con el Partido Popular. Él también se echará a la calle en una nueva operación, la campaña El Gobierno de la gente, con la que llevará a cabo una treintena de actos de aquí a final de año, en calidad de secretario general del PSOE para recuperar el contacto directo con la ciudadanía y comunicar las medidas del Gobierno, según han explicado fuentes de Ferraz. Esas mismas fuentes no ocultan que el epicentro de esa campaña es el ataque a Feijóo. «No tiene proyecto de país, no tiene sentido de Estado», reivindican los socialistas, mientras defienden los pactos con separatistas y proetarras.

A esa campaña le acompañarán, de nuevo, los insultos por todos los frentes. Especialmente, por parte de los ministros y dirigentes del partido al máximo nivel. Todo, en la recta hacia las elecciones autonómicas y municipales de mayo del año que viene y pensando ya en las generales.

«Carta blanca»

«Las indicaciones» del secretario general del PSOE y jefe del Ejecutivo contra Feijóo «son claras». «Vale todo», apuntan a OKDIARIO algunos de los que han recibido la petición de ir al ataque contra el presidente de los populares. Tienen carta blanca para lanzar desde «descalificaciones» hasta «insultos moderados». Todo, «en función del tema que critiquemos y la postura que tenga el PP en dicha cuestión», afirma uno de los consultados. Acusar al principal partido de la oposición de ir en contra de los intereses del Estado es uno de los principales argumentarios.

Sánchez, que tiene claro que la batalla política se jugará en el terreno económico de aquí a final de año, pretende afear a Feijóo su «nulo apoyo» a las políticas que adopta su Gobierno. «Siempre que se trata de salvar a los españoles y a la economía, el PP prefiere ir en contra», apuntan fuentes cercanas al jefe del Ejecutivo. Y ésa será su línea de ataque en una larga precampaña que acaba de comenzar.

Con el líder de la oposición sin capacidad de defenderse semanalmente desde la tribuna del Congreso -Feijóo no es diputado y sólo ocupa plaza de senador por designación autonómica-, Moncloa y Ferraz quieren usar sus altavoces para cargar contra el presidente del PP. La sala de prensa del Palacio de La Moncloa, las comparecencias en actos institucionales, las entrevistas en medios de comunicación, la tribuna del Congreso… «Cualquier lugar es bueno para cargar contra él», defienden los colaboradores de Sánchez.

Una actitud que contrasta completamente con la que Alberto Núñez Feijóo ha pedido a sus dirigentes. Ni tuits en caliente ni declaraciones incendiarias. El PP es consciente de que para derrotar al PSOE en las urnas, en una sociedad cada vez más polarizada, debe apostar por una moderación que los socialistas también intentan recuperar ahora, tras años en brazos de Podemos, Bildu y ERC.

Si ya este mes de agosto los ataques contra Feijóo se han intensificado -sobre todo por parte de los ministros Isabel Rodríguez (Política Territorial) y Félix Bolaños (Presidencia), y de la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, y del portavoz socialista en el Congreso, Patxi López- a partir de septiembre estas interpelaciones directas contra el líder de los populares irán a más. Y a la campaña de acoso y derribo también se unirá, sin paños calientes, Pedro Sánchez.

Los socialistas, que con el cambio de liderazgo en el PP aspiraban a una mejoría en las relaciones -y con ello desbloquear por ejemplo la elección del Consejo General de Poder Judicial- admiten ya que «no hay acercamiento posible, salvo en asuntos puntuales». A poco más de un año de las elecciones, consideran que «lo mejor es ir a la confrontación para arrebatarles la primera posición». Como ha publicado OKDIARIO, la intención del presidente socialista es entregarse a ERC y Bildu para culminar la legislatura. Confía en que sus socios le den el apoyo necesario para sacar adelante los principales proyectos y mantenerse así en La Moncloa.

Cara a cara

Mientras, el presidente del PP ha retado a Sánchez este sábado a que acuda a un debate en el Senado para mantener un intercambio sobre las «enormes dificultades» que enfrenta España en los próximos meses.

«Comparezcamos y hablemos, reflexionemos y entendámonos», ha señalado Feijóo en su acto de arranque del curso político, en la Carballeira de San Xusto, en Cerdedo-Cotobade (Pontevedra).

El dirigente popular no ha pasado por alto la brutal ofensiva de los ministros contra él mientras en Moncloa se niegan a pactar con el PP. «Lo están dando todo para atacarme», ha lamentado, mientras ha recordado que el país debe hacer frente a retos muy importantes, como la inflación desbocada.