La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha sacado a relucir su lado más racista para atacar al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Con un vergonzoso intento de chiste sobre los africanos, ha criticado que la oposición se oponga a las medidas del Gobierno socialcomunista.

«Feijóo es el señor Mopongo. No es que venga de África, es que ponga usted una propuesta que yo me opongo. Da igual lo que tú digas, que yo me opongo. No estoy de acuerdo, no importa si beneficia a la mayoría de los ciudadanos, yo me opongo», ha señalado en el acto en el que ha participado en Mérida (Badajoz) junto al alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna, y a Guillermo Fernández Vara.

Riéndose de los africanos, la dirigente socialista se ha referido a Feijóo como el «señor Mopongo». Así, ha asegurado que «ante cualquier propuesta que permita que los ciudadanos puedan resistir mejor este momento», el PP «ni está ni se le espera». «Si ellos creen que nosotros estamos asumiendo propuestas que ellos hacen, ¿por qué votan en contra en el Congreso de los Diputados?», se ha preguntado.

Lejos de recriminarle esta actitud tan racista, el público allí presente le ríe las gracias y la vitorea, como se muestra en este vídeo. Muy diferente habría sido la reacción si estas declaraciones las hubiera pronunciado un dirigente del Partido Popular.

Cabe recordar que estas declaraciones llegan tan sólo un día después de que su jefe, Pedro Sánchez, se plegara a Feijóo en cuanto a la rebaja del IVA en la factura del gas. Ahora, el Gobierno ha hecho suya la rebaja del 21% al 5% que reclamaban los populares. La medida formará parte del nuevo plan de ahorro energético, que el Ejecutivo pretende aprobar en las próximas semanas, y estará vigente hasta finales de año.