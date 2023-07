«Perro Sánchez»: la canción de autor anónimo que arrasa en redes sociales

La campaña electoral para las elecciones generales del próximo 23 de julio está dejando auténticas perlas en redes sociales. La última ha sido una canción, de autor anónimo, que se ha difundido por internet donde ha alcanzado más de 600.000 visualizaciones. La pieza artística está dedicada al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien está representado mediante una inteligencia artificial que lo hace cantar y lo sitúa en distintas posiciones.

La letra, que se canta al ritmo de una melodía discotequera, va acompañada de distintas imágenes del jefe del ejecutivo, una de ellas sustituye su rostro por la de un perro con traje hablando por teléfono. En otra se le representa como un seductor mientras la letra canta «mi guapo, por las nubes».

«Quiero seguir siendo presidente del Gobierno. Que me des la confianza un ratito más. He estado liado haciendo mi trabajo. Pregúntame lo que quieras y te lo explico rápido. El paro lo he bajado. Las pensiones y el salario lo he subido. Otras muchas cosas también las he hecho. Mi guapo, por las nubes. Gracias. Presidente, presidente, perro Sánchez, presidente, presidente, perro Sánchez, presidente. Di mi nombre. Pedro Sánchez. Otra vez. Perro Sanxe ¿Cómo has dicho? Presidente. Correcto. Presidente. Presidente. Presidente. Presidente».

Las redes sociales han reaccionado ante este video con mofas hacia el líder socialista y calificando la canción de «obra maestra». «Pero ¿y esta obra de arte?», ha escrito un usuario. «Necesito el tema completo huele a hit», ha opinado otro. «La Inteligencia Artificial entra en campaña. De tan absurdo hipnótico», ha dicho un internauta. Asimismo, algunos usuarios también han opinado sobre la utilidad de las IA en las campañas electorales. «En un tiempo estaremos analizando spots electorales creados únicamente con inteligencia artificial».

