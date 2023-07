Moreno (PP) advierte de lo que pasaría en un Gobierno con Vox: «Presionarán hasta límites muy amplios»

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha querido poner como ejemplo la «estabilidad institucional» de la comunidad tras alcanzar el PP una mayoría absoluta histórica. En este sentido, Moreno ha animado a los votantes a decantarse por la opción de un «Gobierno fuerte y sólido» frente a un Ejecutivo que necesitara de Vox, que ya ha dejado claro, según Moreno, que «quiere presionar hasta límites muy amplios».

Moreno ha augurado un «proceso crítico y contrario» a Pedro Sánchez dentro del PSOE andaluz tras el resultado electoral del próximo domingo 23 de julio, al tiempo que ha sostenido que el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno y secretario general del PSOE «ha perdido el Sur», donde ya «no conecta con el anhelo y los sentimientos» de los andaluces tras una «pésima política» para Andalucía y España.

Moreno ha asegurado que dentro de las filas socialistas en Andalucía hay «mucho descontento» con Sánchez a raíz del «terremoto» de los últimos comicios autonómicos y municipales del pasado 28 de mayo, en los que se perdieron las ocho capitales andaluzas y seis diputaciones provinciales. Un «terremoto» que el secretario general del PSOE frenó con la convocatoria de unas Generales en pleno verano, ha argumentado el mandatario andaluz.

«Normalmente se pierde el Norte, pero Sánchez ha perdido el Sur», ha resumido Juanma Moreno, para el que «la mayoría social de Andalucía ya sabe que Pedro Sánchez no conecta con sus anhelos y sentimientos» y que ha practicado una «pésima política» para la comunidad autónoma, ha dicho. Tras el 23 de julio, el presidente de los ‘populares’ andaluces se ha mostrado convencido de que «al día siguiente, al PSOE se le abrirán grietas importantes en su liderazgo».

El presidente andaluz ha vuelto a apelar al «voto útil» concentrado en torno al PP y la figura de Alberto Núñez Feijóo para «evitar líos a futuro». Ante una situación de «excepcionalidad» por la «necesidad de un cambio urgente» en el Gobierno de España, Juanma Moreno ha insistido en que «la respuesta más rápida» es aplicar un «sentido práctico» al voto. «En Murcia, a dos diputados de la mayoría absoluta, todavía estamos esperando a un canjeo de supuestos sillones que no tiene ningún sentido», ha lamentado.

El presidente andaluz ha sostenido que si el PSOE no logra superar los 100 escaños en el Congreso de los Diputados, Sánchez «francamente estaría amortizado» en términos políticos, y se ha mostrado «optimista» ante la «gran pulsión de cambio» que, según él, existe «contra Sanchez». «Se lo ha ganado a pulso», ha sentenciado. No obstante, ha pedido no confiarse de cara a la recta final de la campaña porque «ojo, Sánchez ha demostrado que no tiene límites» y estaría dispuesto, ha dicho, a organizar un nuevo Gobierno «Frankenstein 2.0», refiriéndose a un Ejecutivo con el respaldo de Bildu, independentistas catalanes y Sumar.

Por ello, ha llamado al «voto útil» para «desalojar al sanchismo» que «ha ocupado de una manera burda las instituciones». En este sentido, y en relación con el voto por Correo, ha reconocido que «me preocupa muchísimo» porque «no conozco a un presidente que haya buscado la menor participación posible». Ante esto, ha insistido en pedir a los ciudadanos que han solicitado el voto por correo y que aún no tienen la documentación -450.607 según ha informado la propia Correos- a que la «persigan» y «peleen» por tenerla, así como ha exigido a Correos que «haga lo imposible para que le llegue la documentación» al cerca de medio millón de ciudadanos que aún no la tiene.