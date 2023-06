El secretario de Políticas LGTBI del PSOE, Víctor Gutiérrez, ha viajado este pasado fin de semana a costa del presupuesto del Estado español a la fiesta del Orgullo Gay de Dublín. Así lo ha reconocido él mismo a través de sus redes sociales tras la interpelación de varios usuarios.

Gutiérrez, que va en un puesto de salida en la lista de Pedro Sánchez por Madrid, ha explicado que la Embajada de España en Irlanda le reembolsó el vuelo y le alojó en la residencia del embajador, aunque, según relata él mismo, había acudido para presentar su libro sobre la lgtbifobia en el deporte en el Instituto Cervantes de Dublín. Un tipo de libro que no es habitual entre en la programación del Instituto Cervantes dedicada a la promoción y enseñanza de la lengua española y la difusión de la cultura de España en países donde no se habla español, con una red de más de 80 institutos alrededor del mundo, destacando la sede en Nueva York, Londres, París o Roma.

En el caso de las invitaciones a escritores y lingüistas para dar conferencias o presentar libros en las distintas sedes que el Instituto Cervantes tiene en el mundo, lo habitual es que sea el propio instituto el que costee los gastos de desplazamiento y alojamiento del invitado. No la Embajada del país como, según ha explicado Gutiérrez, ha ocurrido en este caso.

Tampoco es frecuente que se le ofrezca alojamiento en la residencia del embajador, en este caso el diplomático de Carrera, Ion de la Riva Guzmán de Frutos, que cuenta con todas las comodidades como personal servicio, chóferes y diferentes lujos varios sufragados con dinero del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

El dirigente socialista ha relatado a través de un mensaje en redes sociales, que «he sido invitado por la embajada española en Dublín (sic), y me he quedado alojado en la residencia del embajador español». «El billete lo he tenido que sacar yo y enviar la factura a la embajada con un crédito máximo para el viaje de 300€», según ha especificado Víctor Gutiérrez, que ha justificado el pago de sus dietas por parte de la Embajada de España en Dublín debido a que «fui al Orgullo acompañando al embajador español, representante en Irlanda de nuestro país».

A día de hoy, el deportista, reconvertido en político profesional con despacho en Ferraz y futuro diputado en las Cortes, no ostenta ningún cargo institucional que justifique el hecho de que haya acompañado a un embajador de España representando al Estado español en un evento de estas características.

Por ese motivo, ante las críticas recibidas, el secretario de Políticas LGTBI ha salido al paso explicando que «asistí invitado como deportista para presentar mi libro y dar una charla sobre visibilidad LGTBI en el deporte en el Instituto Cervantes de Dublín».

Un viaje a costa del contribuyente español que se completa con el alojamiento en la residencia oficial del representante de la Embajada de España en Dublín, en una de las zonas más prestigiosas de la capital irlandesa, cerca de la representación de India, Lituania y Estados Unidos, en el barrio acomodado de Ballsbridge, en cuyas estructuras arquitectónicas se deja sentir la influencia de la familia multimillonaria de comerciantes Ball, de donde toma su nombre el barrio.

Aunque, como se ha explicado anteriormente, con los artistas, comisarios y escritores, entre otros, que suelen participar en las actividades de la programación de las sedes, ya sea preparada desde la central, ubicada en la calle Alcalá en Madrid, o de forma independiente de la propia sede, suele ser el Cervantes el que costee los gastos y no la Embajada. Todo a pesar de que es cierto que la voluntad de los embajadores y los cónsules suele prevalecer sobre la de los directores de los Cervantes, al depender ambos de Exteriores, pero tener los diplomáticos más peso sobre cómo se programa y se distribuyen las partidas presupuestarias. En este caso, tampoco coincide con la norma habitual incluir dentro de la programación del Cervantes de Dublín la presentación del libro de un dirigente del partido que gobierna y la función de acompañar al embajador, que suele residir en los cónsules o cancilleres.

Víctor Gutiérrez ha tratado de zanjar la polémica respondiendo a un usuario que le reprocha el disfrute del viaje a costa del erario público, explicando que «entiendo que tú no estés acostumbrado a este tipo de invitaciones, pero siento decirte que vas a chocarte contra un muro si quieres cuestionar mi integridad y transparencia».

Fichaje

El fichaje de Gutiérrez por parte de Sánchez fue muy criticado internamente. Pues el ahora secretario de Políticas LGBTI del partido había coqueteado previamente con Ciudadanos. Rápidamente, por eso, se ha aclimatado al ambiente de Ferraz con críticas constantes a Vox. También destaca el nombramiento del representante de España en Dublín, nombrado en el Consejo de Ministros en octubre de 2022, el cual destaca por una práctica poco habitual de los presidentes de Gobierno de España, que no suelen cambiar los puestos de confianza, como el de embajador, meses antes de las elecciones generales.

Puesto de libre de designación, Ion de la Riva Guzmán de Frutos destaca por haber fundado la Casa de América, haber ocupado el cargo de Consejero Cultural y de Cooperación en la Embajada de España en Cuba, donde fundó el Centro Cultural de España, y posteriormente haber creado la Casa Asia, además de haber sido embajador de España en la Delegación Permanente ante la UNESCO en París. Todos puestos vinculados al mundo de la cultura que encuadran más con su influencia en el Instituto Cervantes de Dublín.