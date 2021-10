Víctor Gutiérrez, que dirigirá el área LGTBi del PSOE, forma parte de la campaña 'España Ciudadana' que sigue en las redes de Ciudadanos

El nuevo fichaje estrella de Pedro Sánchez para su ejecutiva federal, el waterpolista Víctor Gutiérrez, participó en 2018 en la campaña de Ciudadanos ‘España Ciudadana’. De esta forma el deportista profesional apoyaba al entonces candidato naranja a la presidencia del Gobierno, Albert Rivera.

En un vídeo que sigue colgado en la cuenta de Ciudadanos, el jugador de la selección española de waterpolo aseguraba que «España es un país que se caracteriza porque la gente no se rinde, no se da por vencida a pesar de la situación que pueda estar pasando». Una situación cada vez peor, teniendo en cuenta la subida de los precios de la luz y el gas que no dejan de aumentar con un gobierno del partido que ahora representará.

«La manera de afrontar las situaciones que son adversas van a hacer que construyamos un futuro mejor» aseguraba en 2018 el nuevo responsable LGTBi del Partido Socialista. A su vez afirmaba que «es verdad que hay muchas cosas que cambiar».