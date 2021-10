Otro acto en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pisa la calle y se lleva un revolcón. Ocurrió el pasado jueves en su visita al Real Monasterio de Yuste (Cáceres) para asistir a la entrega del XIV Premio Europeo Carlos V a la canciller de la República Federal de Alemania, Angela Merkel, una ceremonia presidida por el Rey Felipe VI. Allí, Sánchez se acercó al público y le preguntó a un niño cómo le iba los estudios. Fue entonces cuando un grupo de padres afearon al presidente uno de los aspectos más lesivos de la nueva ley de Educación: «Pudiendo suspenderlas todas (las asignaturas)…, fenomenal», fue la crítica respuesta que Sánchez escuchó de los mayores.

Tras ello, el presidente se alejó de estos espectadores y empezó a recibir abucheos del públicos, como también le ocurrió dos días antes en el Desfile de la Fiesta Nacional, donde Sánchez trató de escapar de los pitos refugiándose tras la figura de Felipe VI. Luego, el PSOE y sus satélites mediáticos salieron a decir que es una aberración «antidemocrática» protestar así ante el jefe del Ejecutivo en los fastos del Día de la Hispanidad. Los socialcomunistas se olvidaron aquí de apelar como otra veces a la libertad de expresión.

Poco o nada importó esta campaña de la izquierda a los padres que aguardaron a Sánchez en las inmediaciones del Real Monasterio de Yuste y que le reprocharon en la cara su polémica ley Lomle o ley Celaá (por el nombre de la ex ministra socialista de Educación). El texto permite que los alumnos de Primara y Secundaria puedan pasar de curso en un futuro en función de la «madurez» y sin importar el número de suspensos.

Así transcurrió la conversación entre Sánchez y los allí presentes según el vídeo que ha circulado en redes sociales, sobre todo entre vecinos de la localidad cacereña de Cuacos de Yuste (Extremadura):

-Niño: Venimos del cole

-Pedro Sánchez: ¿De qué cole?

-Niño: (…)

-P.S.: ¿Cuántos años tienes?

-Niño: 11

-P. S.: ¿Cómo te llamas?

-Niño: Oliver

-P. S.: ¿Qué tal llevas los estudios?

-Voces de padres: Bueno… Pudiendo suspenderlas todas, fenomenal.

-P. S.: Mucho ánimo.

Acto seguido, Sánchez se marchó del sitio acompañado del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y del presidente de la Junta de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, además de personal de seguridad. Viendo que el líder socialista se iba, el público le lanzó entonces abucheos y gritos de «fuera».

Un hecho que molestó especialmente a la organización, como puede verse en las imágenes. Un hombre del dispositivo se volvió en sentido contrario al de Pedro Sánchez, se acercó hasta el punto donde estaban los padres y se dirigió así a los espectadores en plena calle: «Hemos acordado que no iban a gritar, si no no les hubiéramos dejado…», fueron sus palabras que sonaron a mordaza.