Inda: «Hay gente que ya no podrá votar por la chapuza en Correos, liderado por un íntimo amigo de Sánchez»

Las próximas elecciones generales del 23 de julio se van a producir en pleno período estival. Muchas personas estarán de vacaciones y no podrán ejercer su derecho a voto, o tendrán que hacerlo por correo. El problema es que muchas personas que han solicitado el voto, todavía no lo han recibido: «Hay Españoles que no podrán ejercer su derecho al voto porque Correos no ha hecho los deberes», asegura Eduardo Inda.

Este lunes, el director de OKDIARIO ha acudido a El Programa de Ana Rosa y ha asegurado que lo que está ocurriendo con los votos por correo es «bananero» porque mucha gente ya se ha ido de vacaciones y «no va a poder ejercer el voto». Algo que a Inda le parece una vergüenza porque: «el presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, es amigo íntimo de Pedro Sánchez».

«Mucha gente se va a quedar sin ejercer su derecho democrático, muchos se han ido de vacaciones y como Correos, no los funcionarios, sino que Correos no han hecho sus deberes, no ha llegado a tiempo su voto a casa y no han podido ejercer su derecho a voto», afirma el director de este periódico. «Se han ido de vacaciones antes de que llegase el voto por correos que lo habían pedido a tiempo y en forma», ha asegurado Inda.