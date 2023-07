Pablo Echenique, el portavoz de Unidas Podemos, se ha despedido este miércoles del Congreso de los Diputados. Según ha indicado, dejará la política institucional en cuanto se constituyan las nuevas Cortes Generales —una cita prevista para los días 16 y 17 de agosto— «Aquí se acaba mi viaje», ha asegurado en el hemiciclo. En su discurso ha defendido la labor de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y se ha mostrado orgulloso de haber dicho algunas «verdades» y de «hacer ruido», dado que es la única forma que se «escuche a los de abajo». Echenique solicitará en unos días su reincorporación al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Así lo ha trasladado durante su intervención en la Diputación Permanente de la Cámara Baja: «Hace cuatro años Iglesias pidió a la gente una oportunidad para gobernar y dijo que si no conseguíamos cambiar algunas cosas, no nos votaran más. Me despido con el orgullo de saber que hemos hecho algo vital para esta Cámara, cumplir con nuestra palabra», ha explicado. El físico teórico se convirtió en una de las cabezas más visibles y críticas de Podemos, llegó al Congreso, del que hoy se despide, en 2019, hace cuatro años.

«Hoy es mi última intervención y aquí se acaba mi viaje. En unos días, solicitaré volver al servicio activo en el CSIC para continuar con mis trabajos como científico», ha apuntado Echenique, que como Montero no repite en las listas electorales de Sumar y criticó hace semanas haber sufrido un veto indirecto por parte de la candidatura encabezada por Yolanda Díaz al no figurar en la lista por Zaragoza.

También ha denunciado que es un «vergüenza» que el Congreso tuviera un portavoz parlamentario en silla de ruedas y no se haya mandado un mensaje claro a la sociedad de adaptar el hemiciclo a las personas con discapacidad, de cara a que pudiera ocupar su escaño con el resto de la bancada de su grupo como ha demandado reiteradamente.

Por otro lado, ha reivindicado varias medidas legislativas durante la legislatura y que llevan el sello de Unidas Podemos como la Ley de Eutanasia, la subida «histórica» del salario mínimo, el despliegue del Ingreso Mínimo Vital, la Ley de Bienestar Animal o la de vivienda.

Reivindica a Irene Montero

Y específicamente hablado a la titular de Igualdad, por desplegar una «nueva y valiente» ola de derechos feministas como las normativas Trans-LGTBi, la reforma del aborto y la Ley ‘solo sí es sí’, pese a ser «atacada por la derecha judicial y mediática» y «mutilada parcialmente» por el acuerdo de PP y PSOE para reformarla.

Poco ha tardado Montero en agradecer las palabras de Echenique en sus redes sociales. «Las cosas importantes se consiguen peleando juntas y tú, Echenique, haces que nunca nos sintamos solas. GRACIAS por tu valentía, tu inteligencia, tu corazón inmenso. Aquí seguimos, militando, siendo equipo, construyendo Podemos y queriéndonos mucho. Rodilla en tierra», publicaba la ministra.

Las cosas importantes se consiguen peleando juntas y tú, @PabloEchenique, haces que nunca nos sintamos solas. GRACIAS por tu valentía, tu inteligencia, tu corazón inmenso. Aquí seguimos, militando, siendo equipo, construyendo Podemos y queriéndonos mucho 💜 Rodilla en tierra — Irene Montero (@IreneMontero) July 26, 2023

Unas palabras a las que también se ha sumado el ex líder de Podemos, Pablo Iglesias: «Te admiro y te quiero, camarada. Una vez más, ante ti, rodilla en tierra», indicaba en sus redes.