La polémica canción de El Jincho contra Irene Montero que arrasa en redes: «Estamos adoctrinados»

La última canción de el rapero El Jincho se ha convertido en un verdadero fenómeno en redes sociales con su letra contra la ley trans y la ministra de Igualdad, Irene Montero. Uno de los estribillos de la pieza, llamada voto en blanco, se ha hecho viral con casi cinco millones de reproducciones. En ella el artista afirma que «estamos adoctrinados con las leyes nuevas que se han inventado» y realiza varias rimas ridiculizando la ideología de género. «Yo también nací en un cuerpo equivocado me siento como Vegeta y Kakaroto fusionados», canta. Además se pregunta como se puede apoyar al comunismo «después de ver lo que hicieron con los venezolanos».

«No sé qué ha pasado, que estamos adoctrinados

con las leyes nuevas que se han inventado del patriarcado

Yo también nací en un cuerpo equivocado

Me siento como Vegeta y Kakaroto fusionados

Soy Cristo reencarnado

José, eso no es verdá’

Pues no dice lo mismo la ministra de igualdad

Tú me ves a mí, pero ese no soy yo en realidad

Porque por dentro me siento más negro que 2Pac

Esa es la sociedad en la que quieren que vivamos

Para mí es lo mismo un socialista que un republicano

¿Cómo puedes apoyar el comunismo, hermano?

Después de ver lo que hicieron con los venezolanos».

El clip ha tenido multitud de reacciones por parte de los usuarios. Ahora bien las opiniones están enfrentadas entre los que ensalzan al rapero y los que le tildan de «lumpen» o seguidor de Vox. «Made in voxcasitas», ha criticado un internauta haciendo referencia al humilde barrio madrileño de Orcasitas. «Vaya dos lumpen», ha dicho otro. «A partir de ahora tiene apoyo», ha defendido uno mientras que otra persona le ha dicho que le quiere mucho.

Made in voxcasitas. — Punta Leyenda 🇪🇦🫡✋ (@PuntaLeyend) July 24, 2023

Vaya dos lumpen — 198 UnoNueveOcho (@198_es) July 25, 2023

A partir de ahora tiene mi apoyo — Albatradi🇪🇸 (@albatradi) July 24, 2023

Te quiero mucho Jincho — Señor exprópiese (@NoVive_Socialis) July 24, 2023

Cabe decir, que el cantante publicó esta canción en pleno día de elecciones, es decir, el pasado domingo 23 de julio, lo que también ha provocado algún comentario en redes. «es que manda cojones tú y encima lo sacan en domingo electoral», ha revelado una persona en respuesta al clip. «Lo sacaron expresamente por las elecciones ya lo dijeron», respondió otro usuario.

es que manda cojones tu ufjsjdjaj y encima lo sacan en domingo electoral — memerayismo (@memerayismo) July 23, 2023

Lo sacaron expresamente por las elecciones ya lo dijeron — javiiloopez_ (@javiiloopez_) July 24, 2023