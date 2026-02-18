Es oficial: la Seguridad Social activa una ayuda mensual de 200 euros para familias con hijos menores a cargo

En un momento en el que muchas familias hacen números casi a diario para saber si alcanzan el final del mes se habla de una ayuda que la Seguridad Social concederá a familias con hijos menores y que será de 200 euros, y que está generando cierta expectación pero también, muchas dudas. Y entre todas ellas, la institución ha explicado cuáles son los requisitos económicos que se deben acreditar para tener acceso a esta ayuda y que tienen mucho que ver con el Ingreso Mínimo Vital. No es así, una nueva prestación independiente, sino un complemento conocido como ayuda a la infancia, pensado para aliviar la carga de quienes más lo necesitan.

En muchos hogares, esa cantidad de 200 euros para las familias con hijos menores a cargo, supone mucho más de lo que parece sobre el papel. Criar a un menor cuesta, y cualquier apoyo mensual puede marcar la diferencia entre mantener cierto equilibrio o verse apretando cada factura que llega. Quizá por eso este complemento se ha convertido en uno de los refuerzos más relevantes dentro del IMV, sobre todo con los precios tan altos de los últimos meses. La Seguridad Social recalca que no se trata de una medida aislada, sino de una pieza que encaja dentro de la red con la que se intenta reducir la pobreza infantil. Lo bueno además es su funcionamiento ya que es compatible con el trabajo, no exige trámites complicados y, si la familia ya recibe el IMV, se aplica de forma automática. En la práctica, un modo de evitar burocracia y garantizar que el dinero llegue sin rodeos a quienes realmente lo necesitan.

La Seguridad Social activa una ayuda mensual de 200 euros para familias con hijos

Antes de solicitarla, conviene tener claro que la cuantía depende directamente de la edad de los hijos a cargo. De este modo, la Seguridad Social establece tres tramos bien diferenciados, que marcan cuánto recibe cada familia al mes.

Tramo de menores de 3 años

Las familias con hijos menores de 3 años reciben la cuantía máxima: 200 euros mensuales por cada menor. Es el importe más elevado porque se considera que esta etapa concentra gran parte del gasto en cuidados, alimentación y atención básica.

Tramo entre 3 y 6 años

Para los menores de 3 a 6 años, la ayuda mensual es de 100 euros por hijo. Esta edad también implica gastos relevantes, pero el complemento se ajusta a un nivel intermedio.

Tramo de 6 a 18 años

En el caso de los menores entre 6 y 18 años, la cuantía es de 50 euros mensuales. Es una etapa más amplia y con necesidades diferentes, pero sigue suponiendo un apoyo directo para aliviar el presupuesto familiar.

Todas estas cuantías son compatibles con el empleo y con otras ayudas, siempre que no se superen los límites de ingresos y patrimonio establecidos para acceder al IMV. Si se sobrepasan, el complemento no puede otorgarse.

Requisitos para acceder a la ayuda

Para recibir este complemento es imprescindible cumplir con tres condiciones básicas que la Seguridad Social utiliza para verificar que la prestación llega a los hogares adecuados.

Tener menores a cargo y cumplir los límites económicos del IMV. El núcleo de la ayuda es la protección de familias vulnerables. Por ello, solo pueden beneficiarse quienes cumplen los umbrales económicos aplicados al Ingreso Mínimo Vital.

El núcleo de la ayuda es la protección de familias vulnerables. Por ello, solo pueden beneficiarse quienes cumplen los umbrales económicos aplicados al Ingreso Mínimo Vital. Residencia legal y empadronamiento. Es obligatorio residir legalmente en España y estar empadronado en el mismo domicilio que los menores. Este requisito busca evitar fraudes y asegurar que la unidad familiar convive y se declara correctamente.

Los beneficiarios del IMV no deben solicitarla

Para quienes ya reciben el Ingreso Mínimo Vital, el complemento no requiere ningún trámite extra. No se requiere rellenar formularios nuevos ni nada parecido. En cuanto la Seguridad Social comprueba que en ese hogar viven menores y que se cumplen las condiciones económicas, la ayuda se activa sola y empieza a sumarse a la prestación habitual.

Con este refuerzo, la Seguridad Social insiste en una idea que lleva tiempo señalando: proteger a los hogares donde hay menores y evitar que la pobreza infantil siga creciendo. No sustituye a ninguna otra ayuda, simplemente añade un respiro mensual que, para muchas familias, es justo lo que necesitan para no quedarse atrás.

Además, uno de los objetivos del complemento es evitar la maraña burocrática que suele acompañar a estas prestaciones. Aquí el planteamiento es otro: integrarlo dentro del sistema del IMV para que la gestión sea rápida y no se pierdan beneficiarios por trámites engorrosos o por falta de información. A efectos prácticos, la ayuda se concede de forma más directa y con menos obstáculos. En un momento económico tan incierto como el actual, disponer de una cantidad fija cada mes es algo que muchos valorarán, por pequeña que parezca desde fuera. Este complemento llega para cubrir precisamente ese hueco y para sostener a miles de familias con hijos a cargo que necesitan estabilidad.