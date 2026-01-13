Giro de 180º en la devolución del IRPF: el detalle que cambia todo para los mutualistas

Miles de jubilados españoles siguen esperando la devolución del IRPF que pagaron de más en su día y que el Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero prometió pagar antes de finalizar el año 2025. Desde el 1 de enero, la Agencia Tributaria tendrá que pagar estas cantidades millonarias con intereses a los mutualistas que se vieron beneficiados en su día por una sentencia histórica del Tribunal Supremo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las devoluciones del IRPF de Hacienda a los mutualistas jubilados.

Hacienda sigue teniendo una gran deuda con los mutualistas jubilados que aún no han recibido la devolución por el IRPF pagado de más en su día. Concretamente, por el 100% de lo cotizado de más a los que lo hicieron entre el 1 de enero de 1967 y del 25% a los que lo hicieron entre 1967 y 1968. Los jubilados que durante este periodo de tiempo cotizaron por mutualidades laborales pueden reclamar las cantidades correspondientes a los ejercicios de entre 2019 y 2022 y los anteriores no prescritos, según dos sentencias del Tribunal Supremo.

Después de más de un año de demora, desde el Ministerio de Hacienda se comprometieron a solventar su deuda con estos jubilados antes del 31 de diciembre de 2025 y lo cierto es que, sumidos en la segunda semana de enero, quedan muchos pensionistas pendientes de recibir la devolución. Según informaron desde la Agencia Tributaria, desde el pasado mes de agosto se han devuelto 2.350 millones pendientes, a los que hay que sumar los 1.435 millones pagados en la primera tanda de pagos efectuados hasta diciembre de 2024. Aun así, tienen pendiente devolver miles de millones de euros hasta completar los 6.000 que debían en totalidad a más de cuatro millones de jubilados.

¿Qué ha pasado con el IRPF de los mutualistas?

El Ministerio de Hacienda se comprometió a solventar la deuda del IRPF con los mutualistas jubilados en un pago único después de que el Congreso aprobara este nuevo plan en la Disposición Final 16ª de la Ley 5/2025 sobre responsabilidad civil y seguro de vehículos a motor. Todo ello, después de haber cancelado los pagos en diciembre de 2024 y tras anunciar un aplazamiento hasta el 2028.

Tal fue la indignación que provocó en su día este nuevo plan de pagos, que María Jesús Montero se vio obligada a rectificar y volver al calendario de devolución única antes del 31 de diciembre de 2025. Así que, para sorpresa de nadie, el Gobierno parece que no ha cumplido con los mutualistas jubilados a los que se deben cantidades millonarias.

«Lo menos que deben hacer es explicar las causas por las que el Gobierno no ha cumplido», afirma Antonio Díez, Secretario General de la Federación de Pensionistas y Jubilados de UGT-UJP, al periódico 65YMÁS. «La falta de información genera malestar e incertidumbre, genera dudas y desconfianza. Y no hay necesidad», informa este representante de los mutualistas jubilados, que pone voz al malestar de este grupo de pensionistas que sigue esperando la devolución del IRPF.

Los mutualistas jubilados que aún no han recibido la devolución del IRPF tendrán que recibir los pagos en los próximos días con unos intereses de demora que suelen rondar el 4%. Esto dependerá de las cantidades y de los meses de demora por parte de la Agencia Tributaria.

Los plazos para la devolución a los mutualistas

La Agencia Tributaria se pronunció en su día sobre los plazos para solicitar la devolución después de que el Congreso aprobara el pasado verano el regreso al pago único del IRPF. «Si ya se presentó el nuevo formulario de solicitud de devolución con anterioridad al 26 de julio de 2025, este sirve para solicitar las devoluciones de los ejercicios 2020, 2021 y 2022, y no hay que volver a presentarlo», informaron desde la Agencia Tributaria, a la vez que fijaron un nuevo calendario sobre los plazos:

El 2 de febrero de 2026 para que tenga efectos sobre IRPF 2020, 2021 y 2022.

El 2 de febrero de 2027 para que tenga efectos sobre IRPF 2021 y 2022.

El 2 de febrero de 2028 para que tenga efectos sobre IRPF 2022.

Los mutualistas jubilados que quieran recibir la devolución del IRPF y aún no hayan iniciado el proceso tendrán que acceder a la Agencia Tributaria a través de Renta Web, utilizando certificado digital, DNI electrónico o Cl@ve, y rellenar un formulario en el que tendrán que añadir los datos personales y el número de cuenta al que tiene que ir la cantidad correspondiente.