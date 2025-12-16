El Gobierno lo hace oficial: lo que va a pasar con la devolución del IRPF a mutualistas jubilados

Se acaba el tiempo para Hacienda: el ministerio que dirige María Jesús Montero tiene hasta el próximo 31 de diciembre para devolver las cantidades millonarias que debe a los jubilados que en su día cotizaron de más por mutualidades laborales. La Agencia Tributaria está procediendo a la devolución del IRPF desde el pasado mes de septiembre conforme ordenó en 2023 el Tribunal Supremo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la devolución pendiente del IRPF a los mutualistas jubilados.

Otro de los muchos frentes que tiene abierto este Gobierno a la deriva tiene que ver con los hoy jubilados que en su día cotizaron por mutualidades laborales. Dos sentencias del Tribunal Supremo obligaron en 2023 a devolver el IRPF que pagaron de más a alrededor de cuatro millones de afectados. En total, la cuantía superaba los 6.000 millones y la devolución comenzó coincidiendo con la campaña de la renta en 2024.

Los beneficiados deberían recibir el 100% de las aportaciones a mutualidades realizadas antes del 1 de enero de 1967 y el 25% a los que hicieron lo propio entre 1967 y 1968. Esto corresponde a los ejercicios de entre 2019 y 2022 y los anteriores no prescritos. No tienen derecho a recibir esta devolución los que fueran beneficiarios de las siguientes pensiones:

Satisfechas por clases pasivas a los funcionarios públicos.

Obtenidas por aportaciones a mutualidades laborales de autónomos.

Pensiones de viudedad .

. Pensiones no contributivas.

¿Cómo reclaman los mutualistas el IRPF?

Tras devolver 1.435 millones de los 6.000 pendientes, Hacienda decidió cancelar la devolución por sorpresa el pasado mes de diciembre y fijar un nuevo calendario que aplazaba los pagos hasta el próximo 2028. Días después de anunciar esta polémica decisión, la indignación ciudadana hizo a María Jesús Montero recular y fue la misma ministra la que anunció la vuelta al modelo anterior que fue confirmado en el último Congreso antes de las vacaciones.

A partir de ahí, desde la Agencia Tributaria se pusieron manos a la obra, y como informaron desde la Administración hace unas semanas, entre agosto y octubre se habían devuelto 2.350 millones de euros a los que hay que sumar la devolución de 1.435 millones realizada en el pasado 2024. Así que hasta el 31 de diciembre tienen que devolver más de 2.000 millones pendientes del IRPF a los mutualistas que hayan presentado en tiempo y forma el formulario habilitado en la página web oficial de la Agencia Tributaria.

Tras confirmar el regreso al pago único, desde Hacienda informaron que los mutualistas que habían presentado el formulario antes del 26 de julio de 2025 no debían volver a realizar la solicitud y, en caso contrario, los plazos serían los siguientes:

El 2 de febrero de 2026 para que tenga efectos sobre IRPF 2020, 2021 y 2022.

El 2 de febrero de 2027 para que tenga efectos sobre IRPF 2021 y 2022.

El 2 de febrero de 2028 para que tenga efectos sobre IRPF 2022.

¿Cuándo paga Hacienda el IRPF a los mutualistas?

Hacienda pagará el IRPF pendiente a los mutualistas antes del 31 de diciembre. En caso contrario, tendrá que abonar unos intereses que suelen rondar el 4% y que se abonan en función de la cantidad total pendiente y los meses en que se demore el pago. Aun así, lo normal es que desde la Agencia Tributaria se pongan al día con los beneficiarios antes del próximo 1 de enero de 2026.

Estas devoluciones pendientes siguen los canales de la devolución de las cantidades correspondientes a la declaración de la renta, en el que los casos más complejos se suelen abonar durante las primeras semanas de diciembre. Así que en los próximos días desde Hacienda se pondrán al día con los mutualistas jubilados que están esperando la devolución del IRPF, que puede llegar hasta los 4.000 euros. Un buen arguinaldo para los jubilados que tenían una devolución pendiente de Hacienda.