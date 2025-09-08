Casi nadie lo conoce pero el SEPE está dando una ayuda de 11.000 euros a estas personas

El Servicio de Empleo Público Estatal ofrece una ayuda de 11.000 euros a los ciudadanos españoles que no cumplan con una cotización mínima para acceder a una pensión contributiva y además tengan cargas familiares. Este es el llamado subsidio por cotizaciones insuficientes que pueden solicitar las personas que no tienen derecho al paro. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la ayuda de 11.000 euros que ofrece el SEPE a los desempleados que cumplan con los requisitos.

La ayuda del SEPE de 11.000 euros es el llamado subsidio por cotizaciones insuficientes, que está destinado a las personas no desempleadas que cumplan con los requisitos de cotización para acceder a una prestación contributiva por desempleo, el paro de toda la vida. «Podrás beneficiarte de este subsidio si eres persona desempleada que te encuentras en situación legal de desempleo sin tener cubierto al menos 360 días cotizados para tener derecho a la prestación contributiva, siempre que hayas cotizado al menos 90 días», informa el SEPE en el canal destinado a este subsidio en su página web.

Desde la Administración también dejan claro que «podrás acceder a este subsidio si mantienes uno o varios contratos a tiempo parcial, siempre que la suma de las jornadas trabajadas en dichos contratos sea inferior a una jornada completa y cumplas el resto de requisitos». A continuación destacamos todos los requisitos que tienes que cumplir para acceder a esta ayuda del SEPE de hasta 11.000 euros a los desempleados sin cotización que tengan cargas familiares.

La ayuda de 11.000 euros del SEPE

El requisito indispensable para poder acceder a esta ayuda del SEPE de 11.000 euros es haber cotizado, haber trabajado al menos 90 días antes de la solicitud del subsidio. También se tendrán que cumplir con los siguientes requisitos, según explica la página web oficial de la Seguridad Social:

Estar en desempleo total o trabajando a tiempo parcial.

Estar en situación legal de desempleo a partir del 1 de noviembre de 2024.

Suscribir el acuerdo de actividad.

No tener derecho a la pensión contributiva por desempleo.

Debes carecer de rentas propias o, bien, alternativamente, acreditar responsabilidades familiares.

Estar inscrito o inscrita como demandante de empleo en el momento de la resolución de la solicitud.

En lo que respecta a la duración y las cuantías de esta ayuda del SEPE, esto dependerá del periodo de ocupación cotizado y la acreditación de responsabilidades familiares. En el caso de las personas que hayan trabajado un mínimo de 90 días, la duración del subsidio será de 3 meses. La tabla es la siguiente:

90 días: tres meses de duración.

120 días: cuatro meses de duración.

150 días: cinco meses de duración.

180 días: seis meses de duración.

180 días: 21 meses si el beneficiario acredita cargas familiares.

Las cuantías, que han subido desde el pasado 1 de noviembre con el nuevo paquete de medidas aprobado por el Gobierno, serán las siguientes:

El 95% del IPREM durante los 180 primeros días: 570 euros (3.420 euros en total).

El 90% del IPREM entre el día 181 y el 360: 540 euros (3.240 euros en total).

El 80% del IPREM a partir del día 361: 480 euros (4.320 euros en total).

Así que las personas que acrediten cargas familiares y puedan estirar el subsidio por cotizaciones insuficientes hasta un periodo de 21 meses podrán cobrar un total de 10.980 euros, durante los casi dos años de duración de esta ayuda del SEPE que casi llega a los 11.000 euros. La página web del SEPE también indica que las personas que quieran realizar esta solicitud lo tendrán que hacer a través de los siguientes canales: