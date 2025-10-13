Tebas reta al CSD: «No tienen competencias para detener el Villarreal-Barça en Miami»

Javier Tebas sigue empeñado en conseguir su ansiado partido en Miami, pese a que a todas luces suponga una adulteración de la Liga que preside. El dirigente, tras conseguir el OK de la UEFA y la Federación Española de Fútbol, no ve ninguna amenaza en que el Consejo Superior de Deportes se pueda oponer a su celebración.

«No tienen competencias para detenerlo. La norma es clara. Las únicas eran la UEFA y la Federación. Nos falta la comunicación de la Federación americana con CONCACAF. Tendrán que cumplir. No me preocupa», dijo Tebas obviando que la FIFA también tiene que dar su OK y que la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) se opone e incluso algunos jugadores del Barcelona como Frenkie de Jong.

«No tengo tan claro que AFE quiera pararlo. En 2018, cuando empezamos el primer partido, teníamos un acuerdo con AFE y lo que íbamos a hacer. Ya les hemos dicho que lo haremos. Haremos un partido con los jugadores en paro. Ya le hemos enviado esa documentación. Al CSD le hemos pedido que se aplique el Estado de derecho. Se están haciendo valoraciones superficiales. Había que esperar para dar la información hasta llegar hasta ciertos hitos. Es normal que los jugadores piensen en el descanso», se defendió el dirigente de la patronal de clubes en una maniobra que puede ser judicializada por el Real Madrid.

Al final, Tebas y todo el mundo es consciente de que el Barcelona jugará como local en Miami al contar con más simpatizantes que el Villarreal obteniendo el equipo culé 20 partidos como local en la competición española. «Alterar no está penalizado. Ya hemos alterado los calendarios y no ha pasado nada. Adulterar tampoco. Juegan 18 en casa y 18 fuera. El Villarreal, de sus últimos seis partidos contra el Barcelona, ha perdido los seis. La influencia no está en ese nivel», aseveró.

Tebas dice que no lo hacen por dinero

Finalmente Tebas tampoco dejó claro si Villarreal y Barcelona recibirán compensación económica por hacer este viaje a Miami dando todavía menos claridad al asunto. «Tenemos la manía de monetizar todo. La NFL no viene a Madrid por el dinero que recauda. Ni la NBA va a Europa por eso. Van porque hacen marca y hacen aficionados. Se consolidan los proyectos a nivel audiovisual. Nosotros en Estados Unidos tenemos muchos aficionados. Sobre todo catalanes», indicó el dirigente, que reconoce implícitamente que el Barça juega en casa en Miami.

El presidente de la Liga además no especifica ni el dinero que puede sacar del evento. «Sobre el tema de los clubes, es del promotor de Relevent. No se sabe lo que se va a ingresar en taquilla. Surgirá de la liquidación final. Lo primero está en los aficionados del Villarreal que quieran ir. Insisto, no es proyecto que busquemos resultados económicos. Así como los amistosos que juegan los clubes. No sé si rentaría mucho para todo el lío que se ha montado», zanjó.