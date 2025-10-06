Tebas obtiene el control de la Copa del Rey y ya planea ubicarlo en tres plataformas distintas

La Liga de Javier Tebas tiene nuevos planes para la Copa del Rey. El torneo copero pasa a manos del presidente de la competición doméstica y ya estudia cómo sacarle el jugo y el máximo rendimiento económico. Tebas planea reubicar la Copa del Rey en varias plataformas y operadores con el fin de que la puja deje mejores reportes económicos que los que estaba resultando hasta ahora. Serán un total de nueve lotes diferentes los que promocionará la Liga.

La Liga saca a concurso, hasta el próximo 22 de octubre, fecha final del plazo, todos los derechos audiovisuales de la Copa del Rey exceptuando la final del torneo. Es el tiempo que dejan a operadoras y plataformas para presentar sus ofertas: “La Liga ofrece a los operadores interesados la posibilidad de presentar ofertas por el lote o los lotes que se describen a continuación”.

El objetivo de Javier Tebas con este modelo de comercialización de los derechos televisivos de la Copa del Rey es que sean múltiples plataformas las que obtengan sus lotes, entre ellas las más habituales hasta el momento como son Movistar Plus+, RTVE y DAZN, multiplicando así los beneficios.

Los lotes que ofrecerá Tebas por la Copa

En total serán seis lotes los que ofrecerá la Liga de Javier Tebas sobre los derechos audiovisuales de la Copa del Rey de cara a las dos próximas temporadas del torneo, incluyendo la presente y de la que ya se han sorteado los primeros emparejamientos con los clubes de Primera División. De esas seis, la primera, el Lote 1, estará dividido en cuatro lotes diferentes, haciendo un total de nueve posibilidades a oferta.

Lote 1: Opción A

“Los ciento dieciséis (116) partidos de la Competición (excluyendo la fase previa y la final), en directo y en exclusiva, para su emisión residencial en canales de pago o en abierto (con la emisión de las semifinales en abierto, en cualquier caso)”, reza la primera opción a oferta del Lote 1.

Lote 1: Opción B

“Catorce (14) partidos de la Competición (excluyendo la fase previa y la final) que incluyen partidos desde la primera ronda hasta las semifinales, en directo y en exclusiva, para su emisión residencial en canales lineales (ondas hertzianas, TDT) en abierto (con la emisión de las semifinales, en cualquier caso, en co-exclusividad con las Opciones C y D)”, explican para la opción B del primer lote.

Lote 1: Opción C

“Ciento seis (106) partidos de la Competición (excluyendo la fase previa y la final) que incluyen partidos desde la primera ronda hasta las semifinales), en directo y en exclusiva para su emisión residencial en canales de pago o en abierto, según el partido (en co-exclusividad con ciertos partidos incluidos en las Opciones B y D)”, definen.

Lote 1: Opción D

“Catorce (14) partidos de la Competición (excluyendo la fase previa y la final) que incluyen partidos desde la primera ronda hasta las semifinales, en directo y en exclusiva, para su emisión residencial en formato digital (a través de Internet) en abierto (con la emisión de las semifinales, en cualquier caso, en co-exclusividad con las Opciones B y C)”, detallan cerrando el primer lote disponible para operadores.

Lote 2

“Resúmenes con una duración de ciento treinta y cinco segundos (135”) en diferido y en no exclusiva, de sesenta y cuatro (64) partidos, para su emisión en abierto (sin perjuicio de la comercialización de este mismo contenido audiovisual de forma simultánea como derechos accesorios en el Lote 1 (Opción A, B , C y D)”, ofrecen para diferentes productoras interesadas en la comercialización de los resúmenes post partido.

Lote 3

“Resúmenes con una duración de ciento treinta y cinco segundos (135”), en diferido y en no exclusiva de sesenta y cuatro (64) partidos, para su emisión en canales de pago (sin perjuicio de la comercialización de este mismo contenido audiovisual de forma simultánea como derechos accesorios en el Lote 1 (Opción A, B , C y D)”, igual que el segundo lote pero orientado a canales de pago.

Lote 4

“Los veinte (20) partidos de la fase previa territorial en directo y en no exclusiva, para su emisión en canales de pago o en abierto”, ofrecen en este lote.

Lote 5

“Resúmenes con una duración de ciento treinta y cinco segundos (135”) en diferido y en no exclusiva de sesenta y cuatro (64) partidos, para su emisión en medios digitales (sin perjuicio de la comercialización de este mismo contenido audiovisual de forma simultánea como derechos accesorios en el Lote 1 (Opción A, B, C y D) y Lote 3”, aluden para los medios digitales.

Lote 6

“Sesenta y cuatro (64) partidos de la Competición (excluyendo la fase previa y la final) que incluyen partidos desde la primera ronda hasta las semifinales, en directo y en exclusiva, para su emisión no residencial en Establecimientos Públicos”, concluyen.