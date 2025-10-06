Quién es el SD Negreira, equipo que juega esta edición de la Copa del Rey

Las primeras rondas de la Copa del Rey son el momento de los equipos modestos del fútbol español para brillar y crear recuerdos que quedan para siempre en la memoria. Uno de los clubes que más ha llamado la atención de los aficionados durante el sorteo de la primera ronda copera ha sido la SD Negreira. El motivo es su nombre, que coincide con el de la localidad de la provincia de La Coruña al que pertenece y con segundo apellido del ex vicepresidente del Comité Técnico Arbitral (CTA), José María Enríquez Negreira.

El conjunto gallego milita en la Preferente Autonómica Gallega, la categoría inmediatamente inferior a la Tercera RFEF. La Sociedad Deportiva Negreira obtuvo su pase a la fase final de la Copa del Rey tras ganar 4-0 en la vuelta de la ronda previa ante el Textil Escudo y remontar el 1-0 en contra de la ida. Será la primera participación de este modesto club de la localidad de Negreira, con cerca de 7.000 habitantes. Su mayor hito desde su fundación en 1965 fue el ascenso a la extinta Segunda División B en la temporada 2004/05, donde permaneció una campaña.

En la rueda de prensa después de la victoria y la clasificación ante el Textil Escudo, el entrenador de la SD Negreira bromeó con el nombre del club y un ‘imposible’ enfrentamiento con el FC Barcelona. «A ver si hay un pequeño amaño y nos toca contra ellos», declaró, entre risas, el técnico Adrián Vázquez. El conjunto culé, como uno de los cuatro equipos que disputarán la Supercopa de España, está exento de participar en las dos primeras rondas de la Copa del Rey. Para poder aspirar a un enfrentamiento con el Barcelona, la SD Negreira tendría que superar a dos rivales de Primera División.

El primer escollo será la Real Sociedad. Los nuevos criterios de proximidad para el sorteo copero planteaban cuatro posibles rivales para el conjunto gallego. Real Oviedo, Celta de Vigo, Deportivo Alavés y, por último, una Real Sociedad que disputará el primer partido de la historia de la SD Negreira en la competición. Los encuentros de la primera ronda de la Copa del Rey se disputarán los días 28, 29 y 30 de octubre.

El equipo gallego disputará su partido como local. Su escenario habitual, el Campo Municipal Jesús García Calvo, podría quedarse pequeño para la ocasión. Al igual que han hecho otros equipos modestos, podrían optar por un estadio cercano de mayor envergadura para la Copa del Rey.; ya sea por no alcanzar las exigencias mínimas de la RFEF o para contar con más asientos disponibles y sumar una mayor taquilla.