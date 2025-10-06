Así quedan los enfrentamientos de la primera ronda de la Copa del Rey

La Copa del Rey 2025/26 ya ha arrancado. Este lunes se ha celebrado el sorteo de la primera ronda después de las rondas previas para conocerse los 112 equipos que jugarán esta fase. A pesar de que Real Madrid, FC Barcelona, Atlético y Athletic no jugarán al participar en la Supercopa de España, el resto de equipos de Primera División deberán comenzar la competición ante equipos que buscarán dar la sorpresa en el torneo.

Entre los partidos más destacados estarían el Getxo-Alavés, Negreria-Real Sociedad,Puerto de Vega-Celta, Ourense-Oviedo, Sant Just-Mallorca, Sant Jordi-Osasuna, Lleida-Espanyol, Constancia-Girona, Los Garres-Elche CF, Atlético Palma del Río-Real Betis, Maracena- Valencia, Toledo-Sevilla, Orihuela-Levante, Ciudad de Lucena-Villarreal, Inter de Valdemoro-Getafe, Yuncos-Rayo, Azuaga-Leganés,

Los enfrentamientos de la primera ronda de la Copa del Rey 2025/26

Grupo 1

Getxo CD – Deportivo Alavés

SD Negreira – Real Sociedad

Puerto de Vega CF – Celta de Vigo

Ourense CF – Real Oviedo

Caudal Deportivo – Sporting de Gijón

Atlético Tordesillas – Burgos CF

CD Tropezón – CyD Leonesa

Club Portugalete – Real Valladolid

Náxarac CD – SD Eibar

Atlético Astorga – CD Mirandés

SD Logroñés – Real Racing

UD Sámano – RCD Deportivo

CD Numancia – Arenas Club

UD Logroñés – SD Ponferradina

UP Langreo – Racing Ferrol

Real Ávila – Real Áviles Industrial

UD Ourense – Pontevedra CF

Grupo 2

Atlètic Sant Just – RCD Mallorca

CD Sant Jordi – CA Osasuna

Atlétic Lleida – RCD Espanyol

CE Constancia – Girona FC

CD Valle de Egües – FC Andorra

UD Multilvera – Real Zaragoza

Utebo FC – SD Huesca

UD Poblense – CE Sabadell

CD Ebro – SD Tarazona

Reus FC – CE Europa

CD Atlético Baleares – Gimnástic

UE Sant Andreu – CD Teruel

Grupo 3

UD Los Garres – Elche CF

Atlético Palma del Río CF – Real Betis

UD Maracena – Valencia CF

CD Toledo – Sevilla CF

Orihuela CF – Levante UD

CD Ciudad de Lucena – Villarreal CF

CD Roda – Granada CF

CD Cieza – Córdoba CF

CD Estepona – Málaga CF

CF Lorca Deportiva – UD Almería

UCAM Murcia – Cádiz CF

CA Antoniano – CD Castellón

FC La Unión AtléticO – AD Ceuta

Torrent CF – Juventud de Torremolinos

Puente Genil FC – FC Cartagena

Real Jaén CF – CD Eldense

Real Murcia CF – Antequera CF

Grupo 4