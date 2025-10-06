Así quedan los enfrentamientos de la primera ronda de la Copa del Rey
Real Madrid, FC Barcelona, Atlético y Athletic no juegan esta ronda
La competición empezará el próximo martes 28 de octubre
La Copa del Rey 2025/26 ya ha arrancado. Este lunes se ha celebrado el sorteo de la primera ronda después de las rondas previas para conocerse los 112 equipos que jugarán esta fase. A pesar de que Real Madrid, FC Barcelona, Atlético y Athletic no jugarán al participar en la Supercopa de España, el resto de equipos de Primera División deberán comenzar la competición ante equipos que buscarán dar la sorpresa en el torneo.
Entre los partidos más destacados estarían el Getxo-Alavés, Negreria-Real Sociedad,Puerto de Vega-Celta, Ourense-Oviedo, Sant Just-Mallorca, Sant Jordi-Osasuna, Lleida-Espanyol, Constancia-Girona, Los Garres-Elche CF, Atlético Palma del Río-Real Betis, Maracena- Valencia, Toledo-Sevilla, Orihuela-Levante, Ciudad de Lucena-Villarreal, Inter de Valdemoro-Getafe, Yuncos-Rayo, Azuaga-Leganés,
Los enfrentamientos de la primera ronda de la Copa del Rey 2025/26
Grupo 1
- Getxo CD – Deportivo Alavés
- SD Negreira – Real Sociedad
- Puerto de Vega CF – Celta de Vigo
- Ourense CF – Real Oviedo
- Caudal Deportivo – Sporting de Gijón
- Atlético Tordesillas – Burgos CF
- CD Tropezón – CyD Leonesa
- Club Portugalete – Real Valladolid
- Náxarac CD – SD Eibar
- Atlético Astorga – CD Mirandés
- SD Logroñés – Real Racing
- UD Sámano – RCD Deportivo
- CD Numancia – Arenas Club
- UD Logroñés – SD Ponferradina
- UP Langreo – Racing Ferrol
- Real Ávila – Real Áviles Industrial
- UD Ourense – Pontevedra CF
Grupo 2
- Atlètic Sant Just – RCD Mallorca
- CD Sant Jordi – CA Osasuna
- Atlétic Lleida – RCD Espanyol
- CE Constancia – Girona FC
- CD Valle de Egües – FC Andorra
- UD Multilvera – Real Zaragoza
- Utebo FC – SD Huesca
- UD Poblense – CE Sabadell
- CD Ebro – SD Tarazona
- Reus FC – CE Europa
- CD Atlético Baleares – Gimnástic
- UE Sant Andreu – CD Teruel
Grupo 3
- UD Los Garres – Elche CF
- Atlético Palma del Río CF – Real Betis
- UD Maracena – Valencia CF
- CD Toledo – Sevilla CF
- Orihuela CF – Levante UD
- CD Ciudad de Lucena – Villarreal CF
- CD Roda – Granada CF
- CD Cieza – Córdoba CF
- CD Estepona – Málaga CF
- CF Lorca Deportiva – UD Almería
- UCAM Murcia – Cádiz CF
- CA Antoniano – CD Castellón
- FC La Unión AtléticO – AD Ceuta
- Torrent CF – Juventud de Torremolinos
- Puente Genil FC – FC Cartagena
- Real Jaén CF – CD Eldense
- Real Murcia CF – Antequera CF
Grupo 4
- CF Inter de Valdemoro – Getafe CF
- CD Yuncos – Rayo Vallecano
- CD Azuaga – CD Leganés
- UD San Fernando – Albacete Balompié
- CD Extremadura – UD Las Palmas
- CDA Navalcarnero – AD Mérida
- CF Rayo Majadahonda – CF Talavera de la Reina
- CD Quintanar del Rey – UD Ibiza
- RSD Alcalá – CD Tenerife
- CD Guadalajara – CP Cacereño
