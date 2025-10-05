El entrenador de la SD Negreira vacila al Barcelona: «A ver si hay un pequeño amaño y nos toca»

El próximo lunes es un día marcado en rojo en el calendario del fútbol español. La Copa del Rey sortea su primera ronda y en uno de los bombos está un equipo de Preferente Galicia que, además por superar las fases previas, ha trascendido por su nombre. La SD Negreira se enfrentará a un club profesional en esta eliminatoria, aunque no puede ser el Barcelona, la entidad manchada por los pagos durante casi dos décadas a José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente de los árbitros.

El entrenador del conjunto gallego vaciló al Barça antes del sorteo. «A ver si hay un pequeño amaño y nos toca», bromeó Adrián Vázquez tras la victoria de los suyos este sábado contra el Textil Escudo cántabro por 4-0. Estos dos equipos no se pueden cruzar en primera ronda porque el Barcelona ni siquiera está en el sorteo al ser uno de los cuatro participantes en la Supercopa de España, además de Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club.

La SD Negreira, por la nueva norma de proximidad, tiene como posibles rivales a Celta de Vigo, Real Sociedad, Deportivo Alavés y Real Oviedo. «Todavía estamos todos celebrando la clasificación en el campo», confesó el técnico del conjunto gallego. «Nos da igual el rival que nos toque porque será una fiesta para el pueblo y estaremos encantados con el que sea. Y venga quien venga de los posibles rivales seguro que llenamos el estadio», afirmó.

La SD Negreira y el Barcelona

«Estamos al tanto de que la gente quiere que juguemos contra el Barcelona. Hay un poco de vacile sobre todo por las redes sociales y estamos encantados», comentó sobre esa broma relacionada con los pagos del Barça a Negreira. En esta primera ronda de la Copa del Rey participarán un total de 112 equipos, entre ellos 16 de Primera División, pero no el azulgrana, que sí podría medirse a este peculiar club de Preferente si consigue cargarse a un grande y se mete en dieciseisavos.