El Sevilla tira la toalla con el ‘caso Negreira’ y restablece relaciones con el Barcelona

El Sevilla parece que ha tirado la toalla con el ‘caso Negreira’ y este domingo comenzará a restablecer relaciones con el Barcelona después de dos años muy convulsos entre ambos clubes. La entidad andaluza fue de las más críticas y duras contra la catalana tras explotar el ‘caso Negreira’. Ahora, Del Nido Carrasco ha decidido tomar otro camino.

Sevilla y Barcelona se miden este domingo en el Sánchez Pizjuán a partir de las 16:15 horas con motivo de la octava jornada de la Liga. Del Nido Carrasco ha invitado a la tradicional comida de directivas previa al partido a Joan Laporta y a su directiva. Por lo tanto, la guerra entre ambas entidades por el ‘caso Negreira’ parece que queda enterrada.

Todo empezó en el mes de septiembre de 2023. Hace dos años. El Sevilla publicó una serie de quejas por el ‘caso Negreira’ con una severa dureza. En ese momento, el Barcelona rompió relaciones con el Sevilla. Pero los hispalenses decidieron no sentarse en el palco culé. Aquellas imágenes de los directivos del equipo andaluz sin sentarse en el palco de autoridades de Montjuic quedarán para la historia.

La temporada pasada, la directiva del Barcelona ya acudió de manera cordial al palco del Sánchez Pizjuán. Pero este año van más allá ambos clubes. Laporta ha aceptado la invitación a la comida de directivas y las relaciones entre ambos clubes vuelven a la paz. El presidente culé está intentando restablecer relaciones con todas las instituciones. Como bien se ha visto en las últimas semanas con la UEFA y con la ECA. Ambos presidentes estuvieron junto al blaugrana en el palco de Montjuic durante el Barcelona-PSG.

Hay que recordar que Del Nido Carrasco, presidente del Sevilla, señaló en el mes de febrero que «no me voy a sentar en el palco del Barcelona hasta que ellos den una explicación. Tenemos una postura clara sobre el caso Negreira y no la vamos a modificar». Habrá que esperar al partido de vuelta en la Ciudad Condal para ver si esta postura continúa y las relaciones vuelven a estancarse.

De momento, lo que es seguro, es que las relaciones parece que se van restableciendo entre ambos clubes. Y eso que el Sevilla fue desde el principio de los clubes más duros contra el Barcelona por el ‘caso Negreira’. Ha llovido mucho en los últimos dos años y no se ha esclarecido mucho sobre el tema, por el momento. Por ello, veremos de nuevo una comida de directivas entre ambos presidentes después de dos años.