Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Un estudio liderado por el Vall d’Hebron Instituto de Investigación (Vhir) de Barcelona ha identificado un conjunto de factores genéticos que influyen simultáneamente en el riesgo de desarrollar un trastorno adictivo y en el nivel de éxito educativo. Los resultados, publicados en la revista Addiction, indican que algunas variantes genéticas actúan en direcciones opuestas, ya que una predisposición genética más elevada a la adicción se asocia a una mayor probabilidad de alcanzar un nivel educativo inferior, explica el Vhir en un comunicado.

La investigadora principal del grupo de Psiquiatría, Salud Mental y Adicciones del Vhir y autora principal del estudio, Judit Cabana-Domínguez, ha explicado que hasta ahora se había investigado con las bases genéticas de adicciones a alcohol o cánnabis por separado, pero que este trabajo ha usado datos de individuos con adicciones a distintas sustancias.

Más de 1.400 personas

El equipo reclutó más de 1.400 personas diagnosticadas con trastornos por consumo de sustancias, incluyendo cocaína, opiáceos, cánabis y sedantes.

A partir de estos datos, aplicaron un estudio de asociación del genoma completo (GWAS) con el objetivo de identificar variantes genéticas que influyesen al mismo tiempo en el riesgo de adicción y en el alcance educativo.

Los investigadores observaron un grupo concordante (más predisposición genética a adicciones y mayor nivel educativo) y uno discordante (más predisposición a adicciones y menos nivel educativo), destacando las asociaciones en este último.

Así, los resultados han permitido detectar un conjunto de variantes genéticas que incrementan el riesgo de adicción y que, al mismo tiempo, se asocian a un nivel educativo más bajo. Cabana-Domínguez ha señalado que la base genética discordante también se relaciona con factores ambientales desfavorables, como falta de trabajo o comorbilidad con otras enfermedades.

Correlaciones

Pese a la coincidencia identificada, el estudio apunta a una correlación, pero no necesariamente a la dirección de una posible causalidad: «Estamos trabajando en encontrarla. Es complejo porque la base genética del nivel educativo engloba muchos factores socioeconómicos que deben tenerse en cuenta, no solo la inteligencia», detalla la autora.

«Con las metodologías de hoy en día es difícil. Nos iría bien tener muestras muy grandes, o muestras de familias», apunta. El trabajo refuerza la idea de que el nivel educativo y socioeconómico puede tener un papel «muy importante», y Cabana-Domínguez ha defendido fomentar la educación de calidad y garantizar la igualdad de oportunidades para mitigarlo.

La investigadora insiste que tanto en adicciones como en el nivel educativo, los factores ambientales son muy importantes: «Uno puede tener predisposición genética, pero con un ambiente favorable, en el que, por ejemplo, no se vea expuesto a drogas, es muy probable que no desarrolle esta adicción».