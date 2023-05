Fact checked

El consumo de drogas en España, lejos de atenuarse, avanza y se tecnifica con el especial vínculo de las modas procedentes de países europeos. Estos días expertos forenses han dado la voz de alarma sobre la llegada de las drogas del futuro, que no son otras que sustancias psicoactivas que pueden provocar la muerte, incluso, si son consumidas en pequeñas cantidades. Una alerta sanitaria a tomar en cuenta porque constituye «un problema de salud pública», como ha recordado la doctora del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses Violeta del Fresno, participante en el VII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Patología Forense (SEPAF) que se celebra estos días en Sevilla.

Lo peor de este nuevo escenario es que se presentan a los jóvenes como algo «inofensivo», con nombres como «sales de baño» o «spicy», así como «una alternativa a las drogas ilegales», por lo que los expertos realizan un llamamiento, además de a no consumir este tipo de sustancias, «a no comprar por este tipo de canales y vías porque no se sabe lo que se está comprando».

La doctora forense recuerda que es «realmente peligroso», y se debe tener en cuenta de manera seria, puesto que «no es ningún juego» y hay que tener cuidado con estas sustancias que pueden producir la muerte de la persona incluso en concentraciones pequeñas. Del Freno ha añadido que «como son tan novedosas no se dispone de muchos datos en cuanto a la toxicidad» y que «no existe un rango seguro» de consumo de las mismas.

La cocaína y el cannabis se siguen consumiendo, por tanto, en mayor cantidad, pero el problema -explica la doctora- aparece cuando estas drogas se adulteran y, «al ser modificadas estructuralmente, tienen un mecanismo de acción más potente y es más fácil que se produzca una intoxicación».

Fáciles de comprar en la ebullición del verano

Del Fresno explica que entre estos productos se encuentran catinonas sintéticas derivadas de anfetaminas, piperazinas que imitan los efectos del éxtasis, triptaminas, cannabinoides sintéticos o benzodiazepinas de nueva generación.

La característica común a todos ellos es que son fáciles de adquirir. «Si cualquiera hace una búsqueda en internet, las puede comprar», relata la experta, que añade que «les ponen colores y nombres muy llamativos y funciona como una tienda con un carrito de la compra», que se convierte en un proceso «atractivo».

Ha puesto como ejemplo que, cuando se han realizado análisis, ha habido ocasiones en las que la persona ha reportado haber consumido una sustancia y «luego en el laboratorio no se ve esa sino que aparece otra, que puede ser mucho más potente».

«La fiscalización requiere unos procesos y trámites más lentos que lo que el laboratorio tarda en la fabricación, que es mucho más rápida», sostiene Del Fresno, que explica que quienes comercian con ellas «juegan con que no están fiscalizadas y con que han cobrado popularidad».

En España, además, la situación es similar a la de otros países europeos, con los nórdicos y el Reino Unido a la cabeza en detección y notificación de los hallazgos, que poco a poco van avanzando y extendiéndose en el resto del continente.

Los expertos cuentan con un aliado nuevo en la inteligencia artificial, puesto que existen herramientas que «van a permitir prever qué tipo de sustancias son las que se pueden ir sintetizando».

«Ahora mismo no trabajamos con ellas, pero es innovador que a través de algoritmos se pueda estimar cuántas sustancias pueden surgir a partir de la estructura básica de la que se parte», ha señalado.