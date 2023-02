Fact checked

Investigadores de la Universidad de Houston aseguran haber desarrollado una vacuna contra el fentanilo que cura la adicción a las drogas. Básicamente, lo que hace este nuevo compuesto es que aquellas personas que se han sometido a una desintoxicación, puedan evitar futuras recaídas y en otros casos para bloquear el ingreso del opioide sintético al cerebro, esencialmente curando la adicción al eliminar la euforia.

El Dr. Colin Haile y su equipo comenzaron a trabajar en la vacuna hace casi seis años, cuando comenzó a surgir un aumento sin precedentes en las muertes por sobredosis en Estados Unidos. La vacuna se desarrolló a partir de dos cadenas de proteínas ya utilizadas en otros tratamientos de vacunas.

Este equipo dirigido por esta Universidad estadounidense ha desarrollado una vacuna de fentanilo, que puede bloquear el ingreso del opioide sintético al cerebro, esencialmente curando la adicción al eliminar la euforia.

Este nuevo estudio se ha basado en una estrategia completamente distinta a otros puestos en marcha para el trastorno por uso de opioides y las muertes por sobredosis, porque produce anticuerpos igual que otras vacunas, producen esos mismos anticuerpos contra un virus o una bacteria. Así, al bloquear el fentanilo al cerebro del usuario, evita que las drogas hagan su efecto. Las proteínas son, por otra parte, utilizadas para mantener el fármaco en el torrente sanguíneo; luego, se eliminará a través de los riñones.

«Es similar a la vacuna contra la hepatitis B, al estimular al cuerpo para producir anticuerpos contra el fentanilo», aseguró el Dr. Haile a Fox News, y añadió que «si una persona consume fentanilo, esos anticuerpos se unirán al medicamento y evitarán que ingrese al cerebro».

Al parecer, las pruebas en ratas y ratones de laboratorio mostraron resultados muy prometedores, por lo que opinan y que verán los mismos hallazgos una vez que comiencen las pruebas en humanos en las próximas semanas.

«Hemos realizado extensos estudios en ratones y ratas y el efecto de la vacuna fue bastante dramático», dice. Demostramos que, sí, la vacuna evita que el fentanilo penetre en el cerebro. Lo mantiene en la sangre. Y luego el fentanilo se elimina del cuerpo».

Los datos de la reciente Estadística de Defunciones por Causa de Muerte del INE (Instituto Nacional de Estadística) ponen negro sobre blanco los efectos que el consumo de estupefacientes alcanzó durante 2021 en España: 974 muertes en un año, ocho fallecidos cada tres días, cerca de una veintena por semana; un ritmo que no se había dado en las cuatro décadas que cubre la estadística, que incluyen los estragos de la heroína en los 80 y los de la cocaína y las drogas de diseño en los 90. Por este motivo, poder avanzar sobre una vacuna que ayude a salir de las drogas y evitar las recaídas sería una notable noticia para la salud.

Las drogas, un negocio que nunca duerme

Las drogas son sustancias químicas que pueden cambiar el funcionamiento de su cuerpo y mente. Incluyen medicamentos recetados, medicamentos de venta libre, alcohol, tabaco y drogas ilegales.

¿Qué es el consumo de drogas?

El consumo o uso indebido de drogas incluye:

Uso de sustancias ilegales, como:

Esteroides anabólicos

Drogas de club

Cocaína

Heroína

Inhalantes

Marihuana

Metanfetaminas

Uso indebido de medicinas recetadas, incluyendo opioides. Esto significa tomar medicamentos de una manera diferente a la prescrita por el profesional de la salud. Incluye:

Tomar un medicamento recetado para otra persona.

Tomar una dosis mayor que la recomendada. Usar el medicamento de una forma diferente de la que debe hacerlo. Por ejemplo, en lugar de tragar sus tabletas, puede aplastarlas y luego inhalarlas o inyectarlas.

Usar el medicamento para otro propósito, como drogarse.

Uso indebido de medicamentos de venta libre, incluyendo usarlos para otro propósito y usarlos de una forma diferente a la que se supone.

El consumo de drogas es peligroso. Puede dañar su cerebro y cuerpo, a veces en forma permanente. Puede herir a las personas que le rodean, incluyendo amigos, familia, niños y bebés no nacidos. El consumo de drogas también puede conducir a la adicción.

¿Qué es la drogadicción?

La adicción a las drogas es una enfermedad cerebral crónica. Hace que una persona tome drogas repetidamente, a pesar del daño que provoca. El uso repetido de drogas puede cambiar el cerebro y provocar adicción.

Los cambios cerebrales de la adicción pueden ser duraderos, por lo que la adicción a las drogas se considera una enfermedad «recurrente». Esto significa que las personas en recuperación corren el riesgo de volver a consumir drogas, incluso después de años de no tomarlas.

¿Todos quienes consumen drogas se vuelven adictos?

No todos quienes usan drogas se vuelven adictos. El cuerpo y cerebro de cada persona es diferente, por lo que su reacción a las drogas también puede ser diferente. Algunas personas pueden volverse adictas rápidamente, o puede ocurrir con el tiempo. Otras personas nunca se vuelven adictas. Que alguien se vuelva adicto o no depende de muchas cosas, incluyendo factores genéticos, ambientales y del desarrollo, según Medline Plus.