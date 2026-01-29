Fact checked

El consumo de medicamentos para tratar síntomas comunes o situaciones puntuales es una práctica extendida entre la población. No obstante, en muchos casos estos fármacos se utilizan sin prescripción médica ni seguimiento profesional, lo que favorece la automedicación y puede conllevar riesgos para la salud. En este contexto, el uso de ansiolíticos ha adquirido especial relevancia en los últimos años, como lo refleja el VIII Estudio de Salud y Estilo de Vida de Aegon. Sus datos confirman que, aunque los antiinflamatorios y analgésicos siguen siendo los fármacos más consumidos sin receta, alcanzando el 70%, el consumo de ansiolíticos y antidepresivos ha aumentado significativamente, situándose en el 22,3% en 2025, frente al 18,2% registrado en 2024. Cabe destacar que, desde 2021, este consumo no ha dejado de incrementarse.

En cuanto a los antibióticos, su uso también aumenta respecto a 2024, aunque solo en unas décimas, al pasar del 17,3% al 17,6% en un año. Este incremento confirma la tendencia observada en ejercicios anteriores, con un consumo que ha mostrado una evolución al alza en los últimos años.

Entre los 26 y 40 años, el 25,5% consume antibióticos sin receta y el uso de analgésicos alcanza hasta el 80,5% en mayores de 56.

En cuanto al consumo de analgésicos por género, se observa que es superior en las mujeres (71,4%) frente a los hombres (68,2%). Por franjas de edad, las personas que más consumen este tipo de medicamentos son las de entre 56 y 65 años, con un 80,5%.

Al analizar el uso de antibióticos sin receta, los hombres son el grupo que más los consume (21,6%), superando en siete puntos porcentuales a las mujeres (14,6%). Asimismo, el consumo de estos fármacos es especialmente significativo entre las personas de 26 a 40 años (25,5%) y entre los encuestados que se encuentran trabajando.

Uso frecuente de ansiolíticos

En este mismo grupo, también es más frecuente el uso de ansiolíticos o antidepresivos (24%). Por el contrario, el consumo de antiinflamatorios es ligeramente superior entre quienes no trabajan (74,4%) frente a quienes sí lo hacen (67,7%). En este colectivo, el porcentaje de personas que no consume ninguno de estos medicamentos también es más elevado (13,9% frente al 9,7%).

El 27,3% sigue a influencers para consumir suplementos y el 25,7% para tratar catarros.

El grado de influencia de los famosos e influencers en la automedicación varía según el tipo de producto y, aunque sigue siendo minoritaria, ha crecido de forma constante en los últimos años. Entre 2021 y 2025, el porcentaje de encuestados que asegura no haberse automedicado siguiendo estas recomendaciones disminuye del 57,7% al 36,5%.

Por categorías de productos, un 27,3% de los participantes afirma haber seguido sus consejos para el consumo de suplementos vitamínicos, situándose como el grupo de productos con mayor influencia. Le siguen los productos para tratar catarros o infecciones leves, con un 25,7% de menciones.

En comparación con 2024, se observa un cambio en la tipología de productos: el uso de remedios caseros para combatir la gripe (20,8%) supera este año al de productos cosméticos (16,5%).

Al segmentar por factores demográficos, los jóvenes son el grupo más influenciable por las recomendaciones de influencers. Entre los encuestados de 18 a 25 años, un 11,4% asegura no haberse visto influido por estos perfiles al consumir algún medicamento o producto de salud, mientras que en el grupo de 26 a 40 años esta cifra asciende al 20,7%. En los encuestados de 56 a 65 años, la influencia es minoritaria. Por género, las mujeres se automedican menos que los hombres.

Por tipo de producto, los jóvenes siguen especialmente recomendaciones externas para cosméticos (22,4%), tratamientos dermatológicos (26,2%) y productos para adelgazar (20,4%). En el grupo de 26 a 40 años, las cifras también son elevadas en estas categorías, con un 24,7% en dermatológicos y un 19,3 % en productos para adelgazar. Por el contrario, entre los mayores de 56 años, ningún encuestado reconoce haber consumido productos para adelgazar siguiendo las indicaciones de influencers.