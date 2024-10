Increíble pero cierto: este exquisito flan sin fuego ni huevos

Es posible hacer un flan sin fuego ni huevos si se cuenta con los ingredientes indicados y se siguen los pasos de esta receta, sumamente sencilla y sin ningún ingrediente exótico o que no esté presente en la despensa de cualquier hogar español. Para hacerlo solo hace falta algo de leche, que es necesario calentar un poco, leche condensada, nata, gelatina y azúcar para hacer el caramelo. Ciertamente, no excluye por completo el uso del fuego, pero no es necesario utilizar el horno o cocinar el flan. Vale la pena disponer de un molde de silicona para flan y dejarlo un tiempo en la nevera para que adquiera consistencia. Por otro lado, además de gelatina neutra se puede usar también una de sabor, de limón, de manzana, etc.

Aunque el término es de origen francés y sus cocineros e historiadores se atribuyen su creación, se trata de un postre más antiguo que esta nación. Esta combinación de huevo, leche y azúcar ya era conocida por los antiguos romanos, aunque las funciones del último ingrediente las cumplía la miel. Un postre similar se mantuvo durante la Edad Media, con el nombre de “flado”, pero fueron los árabes los que dieron el toque moderno al flan, al aportar el uso del azúcar de caña, que ya usaban en distintos postres y golosinas, y la técnica para hacer caramelo, que aprendieron los cocineros españoles y fue posteriormente copiada por los franceses.

Ingredientes:

20 gramos de gelatina sin sabor

500 ml de nata

400 ml de leche condensada (1 bote)

½ taza de leche caliente

1 cucharadita de esencia de vainilla

100 gramos de azúcar

Cómo preparar el flan sin fuego ni huevos:

Verter en el vaso de la licuadora la nata y la leche condensada y mezclar brevemente. Calentar en un cazo la leche hasta que esté tibia y agregar la gelatina. Remover hasta que se disuelva. Agregar la leche a la licuadora, y añadir la esencia de vainilla. Mezclar todo bien. Verter la mezcla en el molde para flan y poner a enfriar en la nevera un mínimo de 2 horas. Para preparar el caramelo, colocar el azúcar en un cazo y cocinar removiendo con 100 ml de agua, hasta que espese y forme el caramelo. Pasadas 2 horas, desmoldar el flan sobre una fuente y bañar con el caramelo.

Información nutricional: 3343 kcal

Tipo de cocina: Mediterránea

Tipo de comida: Almuerzo

