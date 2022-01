Si estamos buscando una receta para servir como plato principal en nuestra próxima comida, esta es una de las mejores opciones. El guiso de garbanzos con congrio y acelgas es la combinación perfecta para disfrutar en familia. Su preparación es muy sencilla y rápida, solo necesitaremos seguir unos pocos pasos y en poco tiempo estará listo. Además, todos sus ingredientes están llenos de nutrientes. Por estas razones, este guiso es ideal para incluir en el menú semanal. El congrio es un pescado gelatinoso, de intenso sabor y una textura firme aunque delicada, por lo que admite cocciones durante varios minutos. Los garbanzos son leguminosas con múltiples beneficios para la salud. Su composición destaca por su alto contenido en fibra que mejora la función intestinal y previene el estreñimiento. También poseen vitaminas del complejo B como la B1, B2, B3 y B6. Son ricos en minerales como el calcio, magnesio, fósforo, hierro y potasio. Desde el punto de vista nutricional, el congrio es un pescado bajo en calorías. Su contenido en proteínas no es muy alto, pero posee todos los aminoácidos esenciales. Este es el pescado con mayor cantidad de vitamina A. Ingredientes:

400 gramos de garbanzos

½ kilo de congrio en dados

½ kilo de acelgas

½ cebolla

½ hoja de laurel

1 diente de ajo

Harina

Pimienta en granos

Sal

Agua

Para el sofrito:

½ cebolla

1 diente de ajo

1 copa de vino

2 cucharadas de tomate frito

8 cucharadas de aceite de oliva

Perejil picado

Sal

Cómo preparar guiso de garbanzos con congrio y acelgas:

Dejamos remojar los garbanzos en agua templada con sal durante unas 12 horas o el día anterior. Transcurrido ese tiempo escurrimos unos minutos. Cortamos la cebolla y el ajo en trozos pequeños. En una cazuela o en una olla a presión cocemos los garbanzos junto con la cebolla, el ajo, el laurel y un poco de pimienta. Si es en la cazuela la cocción durará 2 horas y en la olla de presión serán 30 minutos. Al final añadimos la sal al gusto. Lavamos y secamos el congrio muy bien. Salpimentamos al gusto y pasamos por harina. En una sartén con aceite freímos el pescado por ambos lados y reservamos. Lo damos un toque de sal. Para el sofrito, en el mismo aceite freímos la cebolla y el ajo. Cuando estén tiernos agregamos el tomate, el perejil y el vino. Incorporamos los garbanzos cocidos y el congrio. Agregamos las acelgas previamente cocidas y escurridas. Dejamos cocinar unos minutos y que repose antes de servir. Rectificamos el punto de sal del conjunto.

Ahora que sabes cómo preparar este delicioso guiso de garbanzos con congrio y acelgas no hay excusas para que no lo intentes. No te arrepentirás.