Filetes de cerdo flambeados, receta sencilla para hacer en casa

Los filetes de cerdo flambeados tienen buen sabor y son fáciles de preparar. Muchas personas suelen ver esta técnica vistosa en los restaurantes y no atreverse a intentarla. No obstante, flambear es muy sencillo y no requiere de muchos conocimientos. El flambeo se creo en 1895 en Montecarlo prácticamente por error. Esto ocurrió cuando un camarero llamado Henri Carpentier prendió en fuego un plato de crepes. Estas iban a ser servidas al rey Eduardo VII del Reino Unido, por lo cual en aquel momento se generó cierto escandalo dentro de la cocina. Al final, el error salió muy bien y los cocineros descubrieron una nueva forma de tratar los alimentos para mejorar su textura y sabor. Lo importante si lo haces en casa es la seguridad, cuidado con el fuego que se genera.

Los filetes de cerdo flambeados son el plato perfecto para disfrutar de esta técnica. Este tipo de carne permite observar mucho mejor los cambios estéticos y de consistencia logrados cuando se flambea. De igual forma, su ligero toque de dulzor también permite obtener aún mejores resultados. El efecto principal que se logra con el flambeo es que el alimento se hace más crujiente. Por otro lado, el solo hecho de realizar esta técnica a los ojos de los comensales es algo realmente sorprendente. Por ello, se puede decir que esta forma de cocinar permite estimular todos los sentidos.

Los filetes de cerdo flambeados son una fuente inagotable de proteínas y vitamina B. Por supuesto, esta es una carne que cuenta con una cantidad considerable de grasas. No obstante, el corte del solomillo suele ser uno de los más magros y aprovechables de este animal. En cuanto al resto, esta receta no cuenta con mayores ingredientes que puedan elevar demasiado el índice calórico. A continuación, verás qué sencillo es preparar esta receta digna de los mejores restaurantes del mundo… ¡Presta atención!

Ingredientes: