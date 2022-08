Dorada al vapor con toque de tomillo

Para los amantes del pescado, esta receta de dorada al vapor con un toque de tomillo es perfecta. Este tipo de pescado destaca por su delicioso sabor e increíble valor nutricional. También es muy versátil en la cocina, se puede preparar de distintas formas y con una gran variedad de acompañantes. Sin embargo, esta receta es una de las más exquisitas, definitivamente debemos hacerla en casa. Podemos encontrar una combinación de sabores exquisitos que encantarán a cualquier paladar. La dorada es un tipo de pescado que cuenta con una alta cantidad de proteínas de alto valor biológico. Está recomendado para incluir en dietas por su escaso aporte en grasas. Favorece la formación de huesos y dientes gracias a su contenido en fósforo y calcio. Además, es rico en acido graso omega 3 que beneficia al corazón. Ingredientes:

2 doradas medianas

3 patatas grandes

1 limón

1 litro de agua

1 manojo de tomillo

1 cucharada de pimentón molido

1 cucharada de hierbas provenzales

1 cucharada de aceite de oliva

Pimienta negra molida

Sal

Cómo preparar dorada al vapor con un toque de tomillo:

Retiramos las ramas del tomillo y reservamos las hojas. Lavamos muy bien las patatas y pelamos para luego cortarlas en julianas. Cortamos la mitad del limón en rodajas. Preparamos una bandeja y colocamos las doradas, realizamos dos cortes en cada una. En cada corte introducimos las rodajas de limón y con la otra mitad exprimimos el zumo sobre el pescado. Añadimos sal y pimienta negra por encima. Dejamos reposar unos minutos. En una olla vertemos el litro de agua, unas cuantas hojas de tomillo y las hierbas provenzales. En un bol añadimos las patatas picadas salpimentadas al gusto. Agregamos pimentón y un toque de aceite de oliva. Mezclamos bien. Después de unos minutos incorporamos las patatas al agua y cocinamos. En la vaporera colocamos las doradas marinadas. Es importante que haya espacio entre ellas para que se cocinen por completo. Cocinamos durante unos 30 minutos aproximadamente. Transcurrido este tiempo retiramos el pescado y nos aseguramos de deshacernos de las espinas y la piel antes de servir. Sacamos las patatas cocidas y servimos con el pescado. Decoramos con unas cuantas hojas de tomillo.

Ahora que sabes cómo cocinar dorada al vapor con toque de tomillo puedes intentarlo en casa. No solo es una opción más saludable, también es un plato que te dejará como todo un chef ante tus invitados. Anímate a prepararlo y deleita a todos los paladares. Si no tienes o no encuentras doradas, siempre puedes sustituir este pescado por otro, como sería el caso de las lubinas.