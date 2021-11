Los buñuelos griegos de berenjena nos van a encantar. Una vez que los probemos se convertirán en nuestra preparación favorita. Podemos prepararlos de vez en cuando para compartir con amigos y familia, son muy calóricos por lo que no debemos abusar. Es una elaboración un poco larga, sin embargo son muy sencillos de hacer así que no tendremos ningún inconveniente. Si no los hemos probado es momento de hacerlo, aquí tenemos la explicación paso a paso. Este tipo de recetas, por sus texturas finales crujientes y el toque divertido de su presentación, son ideales para que los más pequeños de la casa disfruten del sabor y nutrientes de las verduras.

Las berenjenas son una excelente fuente de antioxidantes, muy importantes para la salud. Ayudan a disminuir los niveles de colesterol en la sangre y mejoran la salud cardíaca. Tienen vitamina C y minerales como el potasio, fósforo y magnesio. Además son ricas en fibra que mejora el tránsito intestinal y ayuda a bajar de peso.

Ingredientes: